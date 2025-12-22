拉麵店爆「客人一個個被殺掉濺血」？老闆曝真相。圖／翻自田中にぼるX

日本神奈川縣一間拉麵店「田中にぼる」，本月中老闆貼出一張照片，嚇壞許多網友，因為照片明顯可見吧檯的個人座位，濺出黑紅色液體並灑滿地，網友紛紛直呼：「這是命案現場？」、「顧客一個一個都被殺掉？」

據日本《Maidona News》報導，店老闆田中事後解釋：「不是殺人現場啦！」他表示這一切都是醬汁的錯，指出照片中滿地的「黑紅色液體」，是該店的特調醬汁。田中指出，他店內給顧客使用的醬汁，是他親自熬煮，事發當天晚上，他仍一如往常煮醬汁，並裝進個別醬油罐裡。

田中說，由於隔天一早他要參加小孩在幼稚園的發表會活動，所以當天傍晚他就提早打烊，也提早開始煮醬汁。田中表示，原本煮完醬汁後，要讓醬汁完全冷卻，再裝進醬油罐裡，但他當天晚上一直在趕時間，所以當醬汁煮完後，沒有等到醬汁完全冷卻，就裝進醬油罐裡，然後蓋上蓋子。過不久，約在晚間10時40分左右，就開始聽到醬油罐們「大噴發」，大約持續10秒，就看到醬油罐們不斷爆開，把醬汁噴出，最後變成眼前的「慘案」。

田中也表示，由於醬汁裡含有油脂，所以清理起來相當不易，當天晚上他先讓老婆回家睡覺，自己留在店裡清潔，大約清了40分鐘才離去。不過2天後他重回「命案現場」，發現油漬還是沒有清乾淨，於是請女工讀生早一點到班，在開店前又花了1個小時清潔，才全部擦乾淨。



