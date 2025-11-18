拉麵店的創業體驗帶動學校改革？ 「一風堂」支援的獨特教育計畫：福岡縣柳川高校

今年，福岡縣的私立柳川高校（古賀賢校長）與分布全球16個國家和地區、經營大約300家店的福岡拉麵店「一風堂」攜手合作，展開前所未聞的「Start-Up新創教育計畫」，目的是把經營拉麵店的點子化為具體行動，培育實踐型的經營能力，並利用行動餐車販售開發的獨創商品。

全校腦力激盪大賽，餐車實際販售

創立於1941年的柳川高校，以獲得高中校際比賽冠軍25次（男子團體）的網球隊、甲子園春夏合算16次出場紀錄的棒球隊為首，以體育強校在日本全國頗具知名度。

自6月起，這所柳川高校展開Start-Up新創教育課程，在高中推動這類活動很稀有，而且是投入拉麵的開發和銷售，顯得格外與眾不同。

【柳川高校Start-Up新創教育課程】

學生3～5人組成小隊 向全校學生講授市場行銷和新商品的相關知識 預賽：審查每組提出的新商品企劃案 決賽：審查開店的構想 選出3組代表 為代表學生進行特別授課 代表3隊利用餐車實際貼售 優勝隊伍可以到「一風堂」紐約店接受培訓

首先讓報名的學生分組之後，使用一風堂製作的影片，在課堂上向全校學生講授市場行銷入門和開發新商品的實例。

接著，各組提交構思的新商品企劃書，並進行審查，此為預賽。進入決賽後，審查的項目是「店的營運構思」，最終選出的3組代表，以「經營和資金」「商品開發」「店面營運」為題，由一風堂及相關企業派出“講師”進行特別授課。

據說，高中生提出了像是「感受宇宙的拉麵」或「搭配個人喜好的客製化拉麵店」的獨特想法，9月進行採訪的時候，已經宣布決賽的審查結果，選出了3組代表。



通過決賽審查的國際科1年級生山下萬史郎接受訪問時，熱切地分享他投入這項活動的想法：

「我們革麵隊推出的『黑丸革味』希望為吃的人帶來笑容，使用柳川特產的海苔醬和柚子胡椒，想透過這款口味的拉麵，讓更多人認識我們當地自豪的『福岡・柳川』魅力。」

從決賽中勝出的3組代表打算在大學的學園祭等，實際使用餐車進行販售。依據餐車的營業額和最後的上台簡報，經過綜合評估，優勝隊伍能夠到一風堂的美國紐約店接受培訓。

充滿現實感的教育計劃

值得注意的是，可以真實體驗在商業世界裡日常進行的各項活動，例如分組。在各班級內至少要有1組，但除此之外，也可以跨越班級和學年的藩籬組隊，這就像是在企業內要組織一個專案團隊，也是從各個部門挑選不同強項的成員，手法類似。

重要的不是結果，而是「體驗」過程本身才是其價值所在，這是起草人之間的共同認知。規劃學習流程的教師小山貴之（史地公民科）原本是上班族，在大正製藥擔任業務和市場行銷等，工作長達24年。1年前，48歲的他轉換跑道，投入教職，現在也把他在企業所學的經驗活用在教育現場。小山老師說：「分組人數最多是5人一組，如果超過6人，就會出現無所事事的人，這是依據我的經驗。在企業工作沒有課本可參考，當遇到沒有一定答案的問題時，要如何面對？這就是考驗。學生若能夠盡早經歷的話，我認為那會是很棒的經驗。」



柳川高校積極和企業推動產學合作，目標是培養對社會有幫助的「傳達力」。直到去年為止的4年間，推行的企劃是由學生設計大正製藥的能量補給飲料「力保美達」（リポビタンD）的原創瓶身貼紙。（日比野恭三攝影）

一風堂在這次的計畫中，除了開設獨創性的課程，向學生講授關於商品開發或店舖營運的基礎知識之外，也派遣審查員進行校內選拔，餐車的租借和營運等，提供全面支持。

經營一風堂的「力之源控股公司」本來就把拉麵定位為日本重要飲食文化之一，積極投身於食育活動，像是派遣講師到小學授課，開設料理體驗教室「兒童廚房」。針對與柳川高校合作推動教育計劃一事，董事兼商品本部總經理的栁本啓輔如此說道：

「認真地面對拉麵這道食物，我認為這個體驗將成為學生的財產，不管結果如何，挑戰本身就具有很大意義，依高中生特有的感性，將會迸發出什麼樣的創意，我拭目以待。」

同時他也強調了作為企業，不是預想之後可能帶來什麼樣的具體利益，這項教育合作始終是出自對文化、教育價值的關注。

學校改革的一環

這次的Start-Up新創教育計畫也強烈地反映出古賀校長的治學理念。

校長古賀賢是創立者之孫，2002年以33歲的年輕之姿擔任第3代理事長。自09年起兼任校長，站在最前面推動變革，想要扭轉柳川高校的校風。

為了打破景氣低迷和少子化帶來的困境，他大刀闊斧調整學校的營運方針。不同於以往注重社團活動或升學率的實績，他想要轉換這種價值觀，著重在培養學生的自主性、創造性和國際性，相繼推出獨特的策略：打造與世界連結的「全球化學園」、推動數位化的「智慧學園」、讓學生擁有宇宙視野的「宇宙教育」這3大支柱。今年則首次挑戰讓全校學生嘗試經營拉麵店的Start-Up新創教育計畫。

古賀校長如此說道：

「日本經濟停滯的一大要因被認為創意不足，現在，我們需要的是改變遊戲規則的人（Game changer），能夠徹底打破業界規則。為了培育這樣的人才，我們要讓學生從各種角度來看多彩多姿的世界，這次的Start-Up新創教育計畫就是其中之一。」



大膽推動改革的柳川高校（日比野恭三攝影）

古賀校長表示：「對一個人的評價，不是只有考試分數，應該有更多元化的判斷軸，因此要在各式各樣的軸線上栽培學生。但是，一開始的時候並沒有引起（學生或家長的）共鳴，擺在眼前的現實是大學入學考試需要高分，所以當我發表『2030年要實現世界首次宇宙修學旅行』的時候，也被人說過『腦袋是不是有問題？』」。

隨著針對學習欲和個人特質等多方面進行評估的綜合型選拔制度，開始被廣泛導入大學入試，柳川高校的新風格也越來越受到認可。「本校培育出來的不是頭腦聰明的孩子，而是視野廣闊的孩子。」──很多人認同古賀校長的話，報名入學的人數增加， 2019年度減少至757人的入學人數，到了2024年度大幅增加至1210人。目前的招生綽綽有餘，完全不受少子化風潮的影響。

該校的基本理念是「培養讀書之前具有的感性」，重視培育能夠發揮創造性的人才，著眼於「Start-Up新創教育」也是自然而然的趨勢。

源起於學生餐廳的拉麵

為何在Start-Up新創教育裡導入拉麵呢？源頭可回溯到2023年的秋天。

當地的電視台來到學校採訪的時候，記者和來自德國的留學生之間的對話如下：

記者：「你喜歡吃的食物是什麼？」

留學生：「拉麵！可是，學生餐廳裡沒有拉麵……」

記者：「那麼，你對著鏡頭向校長說出你的願望吧！」

留學生：「校長，我想在學生餐廳裡吃到拉麵，拜託您了！」

這個節目剛好被「一風堂」創業者、掌管力之源控股公司（CHIKARANOMOTO HOLDINGS Co.,Ltd.）的河原成美會長看到，他與古賀校長原本就交情不錯，這件事因而非常順利地談成，從24年春天開始在學生餐廳供應「一風堂」的拉麵。



學生餐廳導入一風堂的拉麵，學生們欣喜若狂。（柳川高校提供）

過了數個月之後，河原會長拜訪柳川高校，在校長室裡看到學校的簡介資料上「Start-Up新創教育」的字眼，主動開口詢問：

「這個，有什麼我可以協助的地方嗎？」

古賀校長回想道：「河原先生也對人才培育的議題相當關心，樂意提供幫助，然後兩個人默契十足，當場就確定把一風堂的拉麵導入Start-Up新創教育的方向性，接著進入具體細項的討論。」

與眾不同的「絕校長」

古賀校長是個充滿朝氣、正向積極的人。

他自稱是不像「校長」的「絕校長」，身上穿著印有自身插畫的「絕校長T恤」。他摸著鼻頭上的OK繃，笑著解釋說：「我夢到被幽靈追，我拼命地跑，結果從床上掉下來，狠狠地撞到旁邊的桌子。」就算碰到嚴重失誤，也一笑置之，並導向正面的對話內容，這樣的特質容易與人拉近距離。



穿著「絕校長」T恤的古賀校長（日比野恭三攝影）

古賀校長說：「突然要經營一家拉麵店，失敗是當然的，如果能夠在高中時期就經歷失敗的話，那不就是珍貴的體驗嗎？我和河原先生也聊過同樣的話。」

今年冬天，最終審査勝出的3隊代表將實際利用餐車販售。在那之前，通過審查的學生和隊友互相鬥智，舉凡食材的採購方法、收益性、供應時間等等各式各樣的課題，要想辦法一一克服。

透過今年冬天的餐車開店體驗，學生們會找到什麼樣的答案，仍是未知數。然而，勇於面對未知的問題，和夥伴一同挑戰的過程本身，都將成為開拓未來的力量。透過拉麵這項挑戰，對柳川高校的學生也好，以及對教育的存在本質也好，都將成為開啟新篇章的第一步。

標題圖片：在柳川高校的學生餐廳裡，「一風堂」的拉麵是熱門餐點之一。（柳川高校提供）

日比野恭三 [作者簡介]

紀實作家。1981年，生於宮崎縣。自東京大學退學後，曾在廣告公司等任職，自2010年起擔任綜合體育雜誌《Sports Graphic Number》的編輯，負責該雜誌的編輯和執筆撰文的工作。16年開始，成為自由工作者，以棒球和拳擊等的競技，以及運動產業為對象進行取材，以寫作人身分活躍中。