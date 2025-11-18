拉麵店的創業體驗帶動學校改革？ 「一風堂」支援的獨特教育計畫：福岡縣柳川高校
今年，福岡縣的私立柳川高校（古賀賢校長）與分布全球16個國家和地區、經營大約300家店的福岡拉麵店「一風堂」攜手合作，展開前所未聞的「Start-Up新創教育計畫」，目的是把經營拉麵店的點子化為具體行動，培育實踐型的經營能力，並利用行動餐車販售開發的獨創商品。
全校腦力激盪大賽，餐車實際販售
創立於1941年的柳川高校，以獲得高中校際比賽冠軍25次（男子團體）的網球隊、甲子園春夏合算16次出場紀錄的棒球隊為首，以體育強校在日本全國頗具知名度。
自6月起，這所柳川高校展開Start-Up新創教育課程，在高中推動這類活動很稀有，而且是投入拉麵的開發和銷售，顯得格外與眾不同。
【柳川高校Start-Up新創教育課程】
學生3～5人組成小隊 向全校學生講授市場行銷和新商品的相關知識 預賽：審查每組提出的新商品企劃案 決賽：審查開店的構想 選出3組代表 為代表學生進行特別授課 代表3隊利用餐車實際貼售 優勝隊伍可以到「一風堂」紐約店接受培訓
首先讓報名的學生分組之後，使用一風堂製作的影片，在課堂上向全校學生講授市場行銷入門和開發新商品的實例。
接著，各組提交構思的新商品企劃書，並進行審查，此為預賽。進入決賽後，審查的項目是「店的營運構思」，最終選出的3組代表，以「經營和資金」「商品開發」「店面營運」為題，由一風堂及相關企業派出“講師”進行特別授課。
據說，高中生提出了像是「感受宇宙的拉麵」或「搭配個人喜好的客製化拉麵店」的獨特想法，9月進行採訪的時候，已經宣布決賽的審查結果，選出了3組代表。
通過決賽審查的國際科1年級生山下萬史郎接受訪問時，熱切地分享他投入這項活動的想法：
「我們革麵隊推出的『黑丸革味』希望為吃的人帶來笑容，使用柳川特產的海苔醬和柚子胡椒，想透過這款口味的拉麵，讓更多人認識我們當地自豪的『福岡・柳川』魅力。」
從決賽中勝出的3組代表打算在大學的學園祭等，實際使用餐車進行販售。依據餐車的營業額和最後的上台簡報，經過綜合評估，優勝隊伍能夠到一風堂的美國紐約店接受培訓。
充滿現實感的教育計劃
值得注意的是，可以真實體驗在商業世界裡日常進行的各項活動，例如分組。在各班級內至少要有1組，但除此之外，也可以跨越班級和學年的藩籬組隊，這就像是在企業內要組織一個專案團隊，也是從各個部門挑選不同強項的成員，手法類似。
重要的不是結果，而是「體驗」過程本身才是其價值所在，這是起草人之間的共同認知。規劃學習流程的教師小山貴之（史地公民科）原本是上班族，在大正製藥擔任業務和市場行銷等，工作長達24年。1年前，48歲的他轉換跑道，投入教職，現在也把他在企業所學的經驗活用在教育現場。小山老師說：「分組人數最多是5人一組，如果超過6人，就會出現無所事事的人，這是依據我的經驗。在企業工作沒有課本可參考，當遇到沒有一定答案的問題時，要如何面對？這就是考驗。學生若能夠盡早經歷的話，我認為那會是很棒的經驗。」
柳川高校積極和企業推動產學合作，目標是培養對社會有幫助的「傳達力」。直到去年為止的4年間，推行的企劃是由學生設計大正製藥的能量補給飲料「力保美達」（リポビタンD）的原創瓶身貼紙。（日比野恭三攝影）
一風堂在這次的計畫中，除了開設獨創性的課程，向學生講授關於商品開發或店舖營運的基礎知識之外，也派遣審查員進行校內選拔，餐車的租借和營運等，提供全面支持。
經營一風堂的「力之源控股公司」本來就把拉麵定位為日本重要飲食文化之一，積極投身於食育活動，像是派遣講師到小學授課，開設料理體驗教室「兒童廚房」。針對與柳川高校合作推動教育計劃一事，董事兼商品本部總經理的栁本啓輔如此說道：
「認真地面對拉麵這道食物，我認為這個體驗將成為學生的財產，不管結果如何，挑戰本身就具有很大意義，依高中生特有的感性，將會迸發出什麼樣的創意，我拭目以待。」
同時他也強調了作為企業，不是預想之後可能帶來什麼樣的具體利益，這項教育合作始終是出自對文化、教育價值的關注。
學校改革的一環
這次的Start-Up新創教育計畫也強烈地反映出古賀校長的治學理念。
校長古賀賢是創立者之孫，2002年以33歲的年輕之姿擔任第3代理事長。自09年起兼任校長，站在最前面推動變革，想要扭轉柳川高校的校風。
為了打破景氣低迷和少子化帶來的困境，他大刀闊斧調整學校的營運方針。不同於以往注重社團活動或升學率的實績，他想要轉換這種價值觀，著重在培養學生的自主性、創造性和國際性，相繼推出獨特的策略：打造與世界連結的「全球化學園」、推動數位化的「智慧學園」、讓學生擁有宇宙視野的「宇宙教育」這3大支柱。今年則首次挑戰讓全校學生嘗試經營拉麵店的Start-Up新創教育計畫。
古賀校長如此說道：
「日本經濟停滯的一大要因被認為創意不足，現在，我們需要的是改變遊戲規則的人（Game changer），能夠徹底打破業界規則。為了培育這樣的人才，我們要讓學生從各種角度來看多彩多姿的世界，這次的Start-Up新創教育計畫就是其中之一。」
大膽推動改革的柳川高校（日比野恭三攝影）
古賀校長表示：「對一個人的評價，不是只有考試分數，應該有更多元化的判斷軸，因此要在各式各樣的軸線上栽培學生。但是，一開始的時候並沒有引起（學生或家長的）共鳴，擺在眼前的現實是大學入學考試需要高分，所以當我發表『2030年要實現世界首次宇宙修學旅行』的時候，也被人說過『腦袋是不是有問題？』」。
隨著針對學習欲和個人特質等多方面進行評估的綜合型選拔制度，開始被廣泛導入大學入試，柳川高校的新風格也越來越受到認可。「本校培育出來的不是頭腦聰明的孩子，而是視野廣闊的孩子。」──很多人認同古賀校長的話，報名入學的人數增加， 2019年度減少至757人的入學人數，到了2024年度大幅增加至1210人。目前的招生綽綽有餘，完全不受少子化風潮的影響。
該校的基本理念是「培養讀書之前具有的感性」，重視培育能夠發揮創造性的人才，著眼於「Start-Up新創教育」也是自然而然的趨勢。
源起於學生餐廳的拉麵
為何在Start-Up新創教育裡導入拉麵呢？源頭可回溯到2023年的秋天。
當地的電視台來到學校採訪的時候，記者和來自德國的留學生之間的對話如下：
記者：「你喜歡吃的食物是什麼？」
留學生：「拉麵！可是，學生餐廳裡沒有拉麵……」
記者：「那麼，你對著鏡頭向校長說出你的願望吧！」
留學生：「校長，我想在學生餐廳裡吃到拉麵，拜託您了！」
這個節目剛好被「一風堂」創業者、掌管力之源控股公司（CHIKARANOMOTO HOLDINGS Co.,Ltd.）的河原成美會長看到，他與古賀校長原本就交情不錯，這件事因而非常順利地談成，從24年春天開始在學生餐廳供應「一風堂」的拉麵。
學生餐廳導入一風堂的拉麵，學生們欣喜若狂。（柳川高校提供）
過了數個月之後，河原會長拜訪柳川高校，在校長室裡看到學校的簡介資料上「Start-Up新創教育」的字眼，主動開口詢問：
「這個，有什麼我可以協助的地方嗎？」
古賀校長回想道：「河原先生也對人才培育的議題相當關心，樂意提供幫助，然後兩個人默契十足，當場就確定把一風堂的拉麵導入Start-Up新創教育的方向性，接著進入具體細項的討論。」
與眾不同的「絕校長」
古賀校長是個充滿朝氣、正向積極的人。
他自稱是不像「校長」的「絕校長」，身上穿著印有自身插畫的「絕校長T恤」。他摸著鼻頭上的OK繃，笑著解釋說：「我夢到被幽靈追，我拼命地跑，結果從床上掉下來，狠狠地撞到旁邊的桌子。」就算碰到嚴重失誤，也一笑置之，並導向正面的對話內容，這樣的特質容易與人拉近距離。
穿著「絕校長」T恤的古賀校長（日比野恭三攝影）
古賀校長說：「突然要經營一家拉麵店，失敗是當然的，如果能夠在高中時期就經歷失敗的話，那不就是珍貴的體驗嗎？我和河原先生也聊過同樣的話。」
今年冬天，最終審査勝出的3隊代表將實際利用餐車販售。在那之前，通過審查的學生和隊友互相鬥智，舉凡食材的採購方法、收益性、供應時間等等各式各樣的課題，要想辦法一一克服。
透過今年冬天的餐車開店體驗，學生們會找到什麼樣的答案，仍是未知數。然而，勇於面對未知的問題，和夥伴一同挑戰的過程本身，都將成為開拓未來的力量。透過拉麵這項挑戰，對柳川高校的學生也好，以及對教育的存在本質也好，都將成為開啟新篇章的第一步。
標題圖片：在柳川高校的學生餐廳裡，「一風堂」的拉麵是熱門餐點之一。（柳川高校提供）
日比野恭三 [作者簡介]
紀實作家。1981年，生於宮崎縣。自東京大學退學後，曾在廣告公司等任職，自2010年起擔任綜合體育雜誌《Sports Graphic Number》的編輯，負責該雜誌的編輯和執筆撰文的工作。16年開始，成為自由工作者，以棒球和拳擊等的競技，以及運動產業為對象進行取材，以寫作人身分活躍中。
其他人也在看
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 17 小時前
挨揍皮肉痛／獨家！好友口角變動手動腳 劉書宏被蔣政打到骨裂
劉書宏9月初突然在臉書上公布肋骨骨裂的消息，光是簡單起身與躺下都讓他痛不欲生，對於受傷原因，他絕口不提；本刊接獲線報，指劉書宏與健身教練好友蔣政8月底因小事起爭執，大打出手，但劉書宏體力遠遠輸給對方，導致受重傷。劉書宏不想此事曝光丟了面子，也不願提告蔣政，雙方談判後，劉書宏決定收下醫療費及誤工費「私了」。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 18 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
林口房價盤整「這區」出現接盤勇者！4字頭卡位明星學區 雙北小家庭外溢移居｜房價狙擊手
近兩年新北市林口區新案價格來到相對高點後，市場迅速轉入理性盤整，自住買方重新成為主力，然而位於林口新市鎮西側、以低密度住宅為主的南勢國小生活圈，因具備相對親民的房價、完整學區與寧靜居住環境，反在盤整期中顯現出更強承接力，根據統計，南勢國小生活圈近10年房價漲幅高達66.9%，領先林口區全區52.4%，相較於林口新市鎮其他區位，低基期、低總價優勢更具爆發力。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 23 小時前
雞排之亂疑本尊道歉了！坦承自己並非台大生 這週五發雞排、現身說明
上週鳳凰颱風襲台，一名自稱台大大氣系的網友在匿名粉專「黑特帝大」發文預測「台北至少放2天颱風假」，若預測失準就請雞排和珍奶，不過最後卻放鳥數百位前往現場等待的民眾。事後有數篇自稱是原PO的網友發文道歉，昨日晚間還有一篇貼文自稱「我是這次雞排之亂的罪魁禍首」，坦承自己並非台大生，並表示將於11月21日中午12點半在公館捷運站2號出口外發放雞排，不過再度被質疑是假的。太報 ・ 21 小時前
他爆「發雞排跳票是淡X畢業生」 被台大女友戴綠帽報復：想毀了大氣系
日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，如果都沒放就各請300份，祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。就有人爆料，其實這名男子是因就讀大氣系的女友讓他戴綠帽，才出招報復，再度引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
義大利披薩老闆公審台人！驚動市長出面 同團網紅曝現況：升格外交等級
台灣旅行團近日在義大利用餐時遭披薩店老闆拍片公審，表示16人只點5份披薩、3杯啤酒，更以「中國人」、「日本人」戲謔，一群不知情的台灣遊客被羞辱，還一起對著鏡頭比讚合照。同團裡有一名網紅部落客透露，導遊事前已說明原因，也老闆同意少點餐。該團還在義大利遊玩，現況曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
【Hot台股】鴻海緩跌失守240元大關...網哭「被倒爛」 分析師喊買：好股遇衰事
「鴻海準備回220 毛利太低囉」「99公公 被倒爛」「公公真的 無言」「公公現在買，外豬感謝你」「公公小兒不愛了，繼續出貨」「公公怎麼了」Yahoo奇摩股市 ・ 20 小時前
慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝
娛樂中心／周希雯報導台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。民視 ・ 2 天前
大氣系雞排之亂！2自稱「原PO」道歉、「老爸」要發小禮物
近日「鳳凰」颱風來襲時，北市有位自稱「台大大氣系學生」的男子，匿名上網發文，表示若北市沒放2天颱風假，就要發雞排跟珍奶，結果大批民眾昨（16日）撲個空，昨天下午開始共有2位自稱原po的網友貼文道歉，被質疑也是假的。中天新聞網 ・ 22 小時前
台灣姨遊日聽嘸！店員1句釣出台灣人大軍 目擊者笑：到底多少人在日本？
台灣人出國到日本旅遊常遇到同鄉，一名網友分享在熊本藥妝店目擊台灣阿姨刷卡語言不通，店員求助後立刻「召喚」全場台灣人協助，笑稱日本到底有多少台灣人。貼文也掀起網友共鳴，紛紛分享出國在日本處處遇見自己人的趣事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
李慶元慘翻車！館長怒公開「勒索、霸凌」時間軸
娛樂中心／李明融報導網紅「館長」陳之漢日前遭「成吉思汗健身俱樂部」前員工「大師兄」李慶元與、公司總監吳明鑒與高階主管「小偉」直播爆料，指控館長多年前涉嫌職場性騷擾，投資黑幕等多項問題。對此，館長連3天直播公開駁斥，指控3人滿嘴謊言，反爆料過去多年以來「勒索、霸凌」黑歷史，並公開李慶元借錢的對話紀錄截圖，痛心表示「十年兄弟得寸進尺」。民視 ・ 22 小時前
台大大氣系放鳥！地理系霸氣「補償350杯飲料」店家證實了
生活中心／周希雯報導鳳凰颱風前陣子襲台，1名自稱「台大大氣系」的網友，大膽預測「台北至少會放兩天颱風假」，還放話沒放的話「各請300份雞排+波霸奶茶」，翻車後他改口只發300份雞排、100份飲料，「真的沒錢了」。然而今（16）到了約定時間，本人卻遲遲未出現，直接放鳥現場等待領取的400人，一夕間引發民怨；沒想到地理系似乎看不下去，直接霸氣出手幫洗刷台大招牌，宣布明（17日）發350杯飲料，飲料店也現身留言證實，「是真的！學長已付清」。民視 ・ 1 天前
台大地理系校友送300杯手搖 身份線索曝光
[NOWnews今日新聞]一名自稱台大大氣系學生的網友，日前因預測台北市會放颱風假的預言失準，宣布要發放300份雞排和100杯珍奶，沒想到卻臨時放鳥，如今又有台大地理環境資源學系學生跳出來為了「洗刷招...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
獨家/「不想再被勒索」 館長首曝3員工最高「月領45萬元」
網紅館長陳之漢，被前員工指控收受大陸資金與性醜聞，今天（16），館長也接受《TVBS》獨家訪問。他嚴正駁斥，並強調自己之所以主動爆料，就是因為「大師兄」等前員工，不斷用勒索的方式，跟他借錢，還爆料「大師兄」財務狀況不佳，這個月才跟他借款100萬元，還不願在借據上簽名。TVBS新聞網 ・ 1 天前
棒球》「我其實前途一片黑暗」威廉波特冠軍教練駱政宇為基層教練發聲
立法院教育及文化委員會今舉辦建立完善運動教練查核制度公聽會，邀請第一線教練提出建言，率領東園國小勇奪威廉波特冠軍的總教練賴敏男以及教練駱政宇為基層教練發聲。台灣尚未建立完善的教練與篩選制度，導致部分曾有不當行為或前科的教練仍能轉換場域繼續任教，面對此漏洞，制度設計必須更明確建立把關機制，立法院今舉辦自由時報 ・ 19 小時前
每天都在餵養癌細胞？避開「4種毒」可降50%罹癌風險
台灣每2人就有1人一生中會罹癌，每3人中有1人因癌症過世。腫瘤科醫師廖繼鼎強調，防癌關鍵不在於亂補，而是避開癌細胞最喜愛的4種養分：糖毒、油毒、氧化毒與腸毒，如此可降低一半罹癌風險。中天新聞網 ・ 21 小時前