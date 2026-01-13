拉麵業者不滿無「保溫箱」 外送員：有註明就不接單

台南市 / 綜合報導

新北市板橋區一間拉麵店業者，跟外送平台合作，但是在昨(12)日其中一名外送員沒有準備保溫物品，他們因此發生衝突。業者認為自家的餐點就是要熱呼呼的送到顧客手上，外送員則指稱對方應該備註保溫需求，他就不用接單。對此外送平台回應，建議外送員在配送過程中，全程使用保溫袋。

當事業者VS.外送員：「需要保溫袋，你沒有保溫袋我不讓你送，不行嗎，(答應我看一下)，我為什麼要讓你看我的餐。」外送員執意要看餐點內容，因為這位拉麵店業者強調，他製作的餐點需要保溫，才能讓客人吃到熱呼呼的美食。

廣告 廣告

外送員：「在路上保溫袋真的遺失，或者出車禍怎麼了，我們一定會看一下，如果你有這個註明。」雙方因為外送員，沒有準備保溫物品發生衝突，這起事件就發生在12日傍晚5點多，板橋的一間拉麵店，老闆還原當時的狀況。

當事業者：「昨天到門口的時候我就說，請問一下你有保溫袋嗎，我就說如果沒有保溫袋，我沒有辦法讓你送，然後就是開始在問我說，你是什麼餐點，是有多高級，需要用到保溫袋。」

老闆直呼真的很無奈，尤其這狀況不是他第一次遇到， 當事業者：「比較可惡的是什麼都沒有，然後我就說，我沒辦法讓你送，他就說他沒辦法，那我把我的外送袋借給他，我說那你要還我，結果後來就沒還。」

對此外送平台回應，建議外送員在配送過程中，全程使用保溫袋，避免食品遭到日曬雨淋， 其他外送員：「本來就要帶的，因為畢竟那是客人的東西，總不可能亂丟吧。」其他外送員：「保持食物乾淨吧，然後就是乾淨，清潔，衛生。」

不論是餐飲業者或是外送員，都希望餐點可以完整送到顧客手中，就怕熱食不再溫熱，影響消費者的回購意願。

原始連結







更多華視新聞報導

排隊吃拉麵爆口角 業者：禁止「解壓縮」.就是不賣

拉麵配飯忌「白飯整碗倒」？ 業者：台限制沒這麼多

凌晨偷無人拉麵店冰品 「信任被踐踏」業者報警

