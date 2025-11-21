拉麵經典配料也能自己做！好大捲叉燒肉

好大捲叉燒肉（日本拉麵配料）

去日本一定會來碗好吃的叉燒拉麵，自己自製也是可以的呦！捲起的叉燒會好大一捲，需要多點滷煮的時間，還有煮好後經過泡製這樣才會入味喔！好吃的東西真的很需要時間啊～

食材

五花肉, 1大片

蔥（切段）, 4支

花椒, 1大匙

八角, 3顆

薑片, 3片

調味料 醬油, 100ml 米酒, 50ml 味霖, 50ml 清水, 1600ml 烏醋, 1大匙

炒糖色 糖, 2大匙

五花肉面醃製 米酒, 1大匙 鹽, 1小匙 黑胡椒, 1小匙



料理步驟





步驟 1：買一片漂亮的豬五花，大小約20Ｘ25公分，厚度3公分以下，會比較好捲起。肉面用一大匙米酒，1小匙鹽，1小匙黑胡椒醃製一下。





步驟 2：皮面朝外，使用棉繩把豬五花捲起並綁緊。





步驟 3：煮一鍋水，水滾後把肉捲放入，燙到表面變色熟成，就可以取出。*取出後可以泡冰水，這樣做出來的叉燒外皮會更Ｑ彈





步驟 4：把肉捲放入鍋中，表面煎金黃色





步驟 5：加入2大匙糖，讓鍋裡的溫度把糖融化。*炒糖時可以把火關小一些，避免糖炒焦了





步驟 6：叉燒肉與糖拌勻，叉燒肉表面就會呈現焦糖色澤





步驟 7：把清水，米酒，醬油，味霖，烏醋，花椒粒，八角，薑片，蔥段放入鍋中，蓋上鍋蓋煮1小時





步驟 8：期間可以翻動一下讓上色更均勻





步驟 9：一個小時候，就可以把花椒粒，八角，薑片，蔥段這些撈出，並把表面雜質撈掉





步驟 10：繼續蓋上蓋子煮30分鐘，所以總時間煮了1個半小時。關火後等待冷卻，就找一個保鮮盒把醬汁跟肉捲放入冰箱至少冰一天再取出切薄片。





步驟 11：切片的叉燒肉放入麵中就是很經典的配菜。





步驟 12：如果當主菜吃，可以把醬汁加熱再淋上，肉不加熱會比較Ｑ彈，加熱就會軟嫩，可自行選擇喜歡的口感，來決定是否加熱！

小撇步

叉燒肉切薄片後可以繼續泡在醬汁中，這樣會更入味。吃不完可以放冷凍保存。

