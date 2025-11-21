iCook愛料理

拉麵經典配料也能自己做！好大捲叉燒肉

viola料理師

好大捲叉燒肉（日本拉麵配料）

去日本一定會來碗好吃的叉燒拉麵，自己自製也是可以的呦！捲起的叉燒會好大一捲，需要多點滷煮的時間，還有煮好後經過泡製這樣才會入味喔！好吃的東西真的很需要時間啊～

食材

  • 五花肉, 1大片

  • 蔥（切段）, 4支

  • 花椒, 1大匙

  • 八角, 3顆

  • 薑片, 3片

  • 調味料

    • 醬油, 100ml

    • 米酒, 50ml

    • 味霖, 50ml

    • 清水, 1600ml

    • 烏醋, 1大匙

  • 炒糖色

    • 糖, 2大匙

  • 五花肉面醃製

    • 米酒, 1大匙

    • 鹽, 1小匙

    • 黑胡椒, 1小匙

 

料理步驟


步驟 1：買一片漂亮的豬五花，大小約20Ｘ25公分，厚度3公分以下，會比較好捲起。肉面用一大匙米酒，1小匙鹽，1小匙黑胡椒醃製一下。


步驟 2：皮面朝外，使用棉繩把豬五花捲起並綁緊。


步驟 3：煮一鍋水，水滾後把肉捲放入，燙到表面變色熟成，就可以取出。*取出後可以泡冰水，這樣做出來的叉燒外皮會更Ｑ彈


步驟 4：把肉捲放入鍋中，表面煎金黃色


步驟 5：加入2大匙糖，讓鍋裡的溫度把糖融化。*炒糖時可以把火關小一些，避免糖炒焦了


步驟 6：叉燒肉與糖拌勻，叉燒肉表面就會呈現焦糖色澤


步驟 7：把清水，米酒，醬油，味霖，烏醋，花椒粒，八角，薑片，蔥段放入鍋中，蓋上鍋蓋煮1小時


步驟 8：期間可以翻動一下讓上色更均勻


步驟 9：一個小時候，就可以把花椒粒，八角，薑片，蔥段這些撈出，並把表面雜質撈掉


步驟 10：繼續蓋上蓋子煮30分鐘，所以總時間煮了1個半小時。關火後等待冷卻，就找一個保鮮盒把醬汁跟肉捲放入冰箱至少冰一天再取出切薄片。


步驟 11：切片的叉燒肉放入麵中就是很經典的配菜。


步驟 12：如果當主菜吃，可以把醬汁加熱再淋上，肉不加熱會比較Ｑ彈，加熱就會軟嫩，可自行選擇喜歡的口感，來決定是否加熱！

 

小撇步
叉燒肉切薄片後可以繼續泡在醬汁中，這樣會更入味。吃不完可以放冷凍保存。

 

