拉麵裡的海苔不是點綴 業者揭「靈魂配料」正確吃法

台灣人愛吃日式拉麵，一名網友表示，每次吃拉麵時，立在碗邊的海苔不是泡軟黏在碗壁，就是來不及吃而整片塌掉，好奇正確吃法，貼文一出，引發大批拉麵迷熱烈討論，紛紛分享獨特吃法；過去也有拉麵業者解釋，海苔並非裝飾，是靈魂配料，強調要泡湯後包著主食材一起吃，才能真正品味出特色風味。

原PO近日於Threads發文指出，拉麵的配料總會包含一片海苔，他好奇拉麵裡的海苔吃法，表示一半海苔泡在湯哩，已呈現軟爛黏在碗壁，既不好夾也不好吃，好奇正確吃法。

貼文曝光，許多拉麵愛好者分享吃法，指海苔與醬油系或豚骨湯頭特別合拍，建議先喝幾口原味湯，再把海苔稍微浸入湯中，讓海苔帶著湯汁一起入口，味道會更厚實，或是點一碗白飯，讓海苔吸滿湯汁後直接包飯吃；也有人習慣吃幾口麵後，再把海苔沾湯汁配著麵條吃，甚至有人喜歡把海苔包著溏心蛋，一口咬下鮮味更明顯。

但部分網友指出，並非所有拉麵都會附上海苔，最常見的是以豚骨湯頭為主的「家系拉麵」，源自日本橫濱，以濃郁豚骨醬油湯頭搭配粗直麵，海苔、菠菜與叉燒是標準配料。

拉麵業者「吉胤家」曾說解釋，海苔是家系拉麵中最容易被忽略卻極具特色的靈魂配料，它不單單是裝飾，且要包著吃才對味，無論是包叉燒、包麵條，或是一口菠菜，只要先稍微浸入熱湯，再搭配主食材入口，都能帶出另一層香氣。

