拉麵道寶可夢爆擊！限定彩箱與杯蓋一次收藏

▲拉麵道與寶可夢聯手，推出限量彩箱與 12 款獨家杯蓋，預計將掀起一波收藏熱潮。

[NOWnews今日新聞] 新年的第一份驚喜正式亮相！深受粉絲喜愛的「拉麵道」宣布與全球人氣爆棚的《寶可夢》合作推出「拉麵道寶可夢限定彩箱」，將於1月1日起在指定通路限量販售！除了拉麵道兩大經典風味「日式豚骨」與「日式味噌」杯身換上全新寶可夢設計外，更同步推出12款寶可夢限定杯蓋，每款彩箱內的寶可夢限定杯蓋為隨機搭配，讓每一次的開箱就像看到寶可夢般驚喜！全臺首發限量9000箱，數量稀少，邀請全台訓練家一起收藏和風好味道！

廣告 廣告

兩款風味 × 兩款彩箱 × 雙倍日系質感

本次合作以拉麵道的兩大經典風味「日式豚骨」與「日式味噌」為核心，打造兩款風格鮮明的限定彩箱。柔和的日系配色結合寶可夢的動態姿態，呈現溫暖、細膩且兼具收藏價值的外盒設計。

日式味噌寶可夢限定彩箱：以櫻花粉為主色，搭配皮卡丘、卡比獸、仙子伊布等寶可夢，展現輕柔、愉悅的春日氣息。

日式豚骨寶可夢限定彩箱：以清爽寶寶藍為基調，結合皮卡丘、百變怪、傑尼龜等寶可夢，展現清新療癒的日系氛圍。

兩款限定彩箱均融入日本櫻花元素，讓享用拉麵的同時，宛如漫步在日本街角的春日時分，伴隨飄落的櫻花，品味一杯溫暖而充滿儀式感的和風拉麵。

12 款寶可夢限定杯蓋登場！每一杯都是獨特的小驚喜

本次合作另一大亮點，是針對兩款風味設計的 12 款寶可夢限定杯蓋，每個風味對應 6 種寶可夢等你來收服，讓享用美味的同時也能很有趣。

▲日式味噌風味 (6 款)：皮卡丘、新葉喵、呆火鱷、潤水鴨、卡比獸、仙子伊布。

▲日式味噌風味 (6 款)：皮卡丘、新葉喵、呆火鱷、潤水鴨、卡比獸、仙子伊布。

▲日式豚骨風味6款限定寶可夢：皮卡丘、妙蛙種子、小火龍、傑尼龜、百變怪、波加曼。

▲日式豚骨風味6款限定寶可夢：皮卡丘、妙蛙種子、小火龍、傑尼龜、百變怪、波加曼。

每次打開紙箱，都會迎來不同的驚喜現身。你永遠不知道會遇見哪一位寶可夢夥伴，也因此讓每一次的美味體驗都多了一份期待。

全台限量9000箱！年度最值得收藏的寶可夢限定杯麵

為了讓喜歡的訓練家擁有這次獨一無二的收藏，本次寶可夢限定彩箱採限量發售，全台僅9000箱，每箱內含12入風味相同的寶可夢杯麵，以及隨機搭配該風味專屬的6款寶可夢杯蓋。兩款風味都是售完為止，想一次完整收藏12款杯蓋的訓練家絕對不能錯過！

限定通路才買得到！務必手刀搶

本次限定合作將於以下指定通路開放限量販售：

7-ELEVEN限定主題門市

7-ELEVEN i 預購

康是美 EC

家樂福門市

無論是迎接新年、交換禮物、自己收藏，或是送禮給喜歡寶可夢的朋友，都是兼具美味與質感的選擇。把握機會入手，與寶可夢一起享受經典的拉麵道的和風好味道！

美味しい出撃，寶可夢集合！快加入這場和風 x 收藏的美味旅程，用驚喜開啟你的2026年。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

開工咖啡優惠！7-11特大杯美式買2送2：寄杯限今天 全家10元+1杯

歐風麵包搭配咖啡的日常靈感！Bellopane貝洛邦推出限定美好組合

寶可夢GO春節在台南！首次「異色蒂安希、超級之夜」 4亮點先看