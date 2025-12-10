拉麵配飯忌「白飯整碗倒」？ 業者：台限制沒這麼多

台北市 / 綜合報導

一名日籍作家在社群分享，很多人吃拉麵的時候，怕吃不飽或湯頭太鹹，會選擇加點一碗白飯來配。不過，在日本當地的話，怎麼吃可能也是一門學問！因為整碗飯倒進拉麵裡，恐怕會讓部分老闆認為沒有禮貌，畢竟，辛苦熬製湯頭，加上配料點綴，多半不希望變成大雜燴；而我們實際詢問台灣業者，他們認為客人吃得滿足最重要，加上台日文化不同，多少有些差異。

大鍋撈出湯底，加進「不能說的祕密」，再抓一撮拉麵，跟著熱水燒滾滾，來回攪拌均勻受熱後撈起，接著甩麵瀝乾就能點綴擺盤，店員說：「豚骨拉麵好囉。」一大碗端上桌相當有料，除了三大塊叉燒海苔，還有紫洋蔥蔥白絲筍乾等，眼睛看飽了肚子等不及了，除了拉麵本體很多人還會，記者許庭綸VS.店長說：「(不好意思，這是您加點的白飯)，有些人擔心吃不飽或是口味比較重，會像這樣多點一碗白飯配著吃，不過，也有些人會像這樣，選擇直接把整碗白飯倒進拉麵裡。」

但要注意了，這動作恐怕有點NG，一名日籍作家分享，多數日本人，會吃一口麵喝一口湯，覺得太鹹再配飯喝水，但不會整碗變「湯泡飯」，因為對老闆來說沒有禮貌，士林知名拉麵店店長張祐齊說：「拉麵的湯頭因為白飯的關係，(鹹度)會降低許多，所以也會拿來做泡飯的吃法這樣，在日本的話可能就要看，各家拉麵廚房師傅他們能接受的程度，但目前在台灣的話，基本上就是台灣人就限制比較沒有那麼多。」但實際詢問，多數台灣業者認為，客人吃得滿足最重要，不過台日文化難免有些差異，每位老闆個性也因人而異，或許入境隨俗也能避免發生衝突。

