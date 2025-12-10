拉麵＋白飯這樣吃很NG？日本人：恐遭老闆開罵！

生活中心／李筱舲報導



拉麵是許多哈日族的最愛，日本拉麵職人們也看準台灣市場，這幾年相繼在台插旗開張。而日本的拉麵文化，除了有不同流派外，民眾更發明出各類吃法。近日，旅居台灣的日籍作家下坂泰生在自己的社群分享在台吃拉麵的心得，更透露了「這種吃法」日本人絕對不會做，因為這是「非常沒禮貌」的行為。









小心NG行為…拉麵千萬別「這樣吃」 日籍作家提醒：恐遭老闆開罵！

下坂泰生在臉書分享日本人吃拉麵的大忌，「絕對不要把白飯直接放入拉麵湯裡」，這樣是非常不禮貌的行為。（示意圖，與本新聞無關/民視資料照）

廣告 廣告

下坂泰生昨（9）日在臉書分享自己到台灣一間日本知名連鎖拉麵店享用的心得，他覺得台灣店的味道跟日本一模一樣，肉片還更好吃一點，唯獨湯頭有些清淡。他也指出有些人覺得日本拉麵太鹹，是因為沒有配白飯一起吃。他在文中分享日本人的吃法：「吃拉麵，喝一點點湯，覺得有點鹹再來吃白飯，喝水，大部分的人這樣子輪流吃的。」若單獨吃拉麵，確實連日本人也覺得鹹。他接著強調：「絕對不要把白飯直接放入拉麵湯裡！這種吃法非常沒禮貌。」若遇到態度較兇的福岡縣老闆，可能會直接被罵。

小心NG行為…拉麵千萬別「這樣吃」 日籍作家提醒：恐遭老闆開罵！

下坂泰生也在臉書貼出自己在「日本知名連鎖拉麵店」的口味選擇。（圖／翻攝自臉書粉專《日本人的歐吉桑》）

貼文一出，不少網友驚訝表示：「原來如此，不能把白飯泡進湯裡，我記得了，謝謝分享」、「日本大哥 我長知識了。」、「這真的需要有人指點才知道文化的差異性，就會知道如何互相尊重…」、「真的假的白飯不能直接加進麵碗，學到一課了感謝」不過，下坂泰生也提到，有些家系拉麵店或沾麵店，確實較推薦將飯直接倒進湯裡的吃法，但他仍建議網友若到日本拉麵店，絕對不要這樣做，以免造成不必要的糾紛，對拉麵店也是不禮貌的行為。

原文出處：小心NG行為…拉麵＋白飯千萬別「這樣吃」 日籍作家提醒：恐遭老闆開罵！

更多民視新聞報導

吊車大王路邊攤現蹤跡！網讚：黃仁勳也愛這味

池中魚群遭「牠」吃光！店家喊：釣到賞1個月咖啡

謝平安家年華來了！和「李多慧」做刈包、迎歲末

