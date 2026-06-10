拉K代價12萬！毒駕男浪子回頭 為養2幼子「主動獻車」求分期

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丁男(左)將名下自用小客車交由書記官(右)查封。新北分署提供



新北市一名30多歲的丁姓男子，因在市場工作期間吸食K他命後開車，遭警方攔檢，隨後被交通事件裁決處重罰12萬元，並吊扣駕照。當他面對新北分署催繳通知，丁男未選擇逃避表示，他已洗心革面，目前有2名幼兒要養育，請求每月繳納3000元，並同意將其名下車輛交給新北分署查封，以示還款誠意。新北分署審酌丁男經濟狀況後，同意其分期繳納，並先將車輛查封，以確保能按期繳納。

現年30餘歲的丁姓男子，2025年12月某日清晨，駕駛自用小貨車，行經新北市板橋區館前西路一帶，遭警察攔檢，經測試檢定有吸食毒品，且駕駛非其駕駛執照種類的車輛，經新北市政府交通事件裁決處裁處12萬元罰鍰，並吊扣駕照及應參加道安講習。

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罰鍰部分，在丁男於移送機關分期繳納1期6600元後，未再繳納，剩餘的11萬3400元，於今年4月間移送新北分署執行，新北分署寄發傳繳通知，限丁男於今年5月18日前繳納。

丁男在接獲傳繳通知後沒有逃避，在約定時間到場表示，當時在市場工作，因為「拉K」後開車，才會產生這筆罰鍰，現衛生局及社會局都有在追蹤其戒治狀況，該事件之後就未再「拉K」了。

他說，目前他已找到人力派遣工作，尚在試用期間，工作收入不豐，妻子也剛要進入職場，有2名幼兒要養育，請求每月繳納3000元，並同意將其名下自用小客車交給新北分署查封，以示還款誠意。

新北分署在審酌丁男的家庭與經濟狀況後，感受到他改過自新的決心，最終同意其分期請求，並先行查封車輛以確保款項按期繳納。分署也藉此呼籲，民眾切勿酒駕或毒駕，若不幸受罰應主動面對，切勿輕忽執法機關強力執行的決心。

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