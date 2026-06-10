拋台北「真善美」願景！沈伯洋批北市府：目標太低以為自己很完美

記者楊士誼／台北報導

多個本土團體今（10）日合辦「台派聯盟後援會成立大會」，力挺民進黨台北市長參選人沈伯洋，沈伯洋致詞時引用米開朗基羅名言，指出「人不怕目標太高沒達到，人最怕目標太低，以為自己都完成了」，當前市府面對外界意見，說「已經做得很好」，就是目標太低，談及市政願景，他也強調需要以「真善美」發展台北，但當前的市府，連第一步的「聆聽市民需求」都做不到。

沈伯洋致詞時則表示，大家的推薦令他有點害羞，很多人說他勇敢，但台灣人本就如此勇敢，也都是民主前輩一步步累積，勇敢的精神才能持續下去。他指出，AI的重點是資料庫，自己能有資料庫了解市民想法，最主要還是依靠與議員們的討論，就是這樣的團隊才有辦法不斷搜集市民的意見，在過往一個月中他不斷提出市民的意見，希望台北變得更好。

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沈伯洋說，一開始是好的選戰、大家都在討論市政，如他提出紐約、巴賽隆納如何解決鼠患，甚至有藍營議員拿這資料質詢；北士科需要變電所，雖然市府延宕一年，但也快速的突然可以建造，還沒有當選就有政績，感受特別不同。但在這週一切都改觀，沈伯洋也引用米開朗基羅的名言稱「人不怕目標太高沒達到，人最怕目標太低，以為自己都完成了」，這就是台北市政府。他強調，當傾聽山友的意見，市府卻說「已經做很好，不要認知作戰」；拋出市場改建動線問題，市府卻說「市場是海砂屋改建」。

沈伯洋也指出，他提出第一線教師負擔問題，市府卻說「我們已經做很好」；昨天針對公務員假日加班，提出員工輔助措施，市府卻說「已經做很好了」，這就是目標太低，導致市府以為自己是完美的。他直言，要一個城市變更好不外乎是「真善美」，「真」就是真實反應需求，因此他和議員、里長、產業座談，真實就是民主的一部分；「善」則是保障人權、照顧弱勢，稅收如何好好分配、讓大家能更悠閒生活；「美」則是人文關懷、歷史精神、產業發展，這些綜合起來才是城市的美。

沈伯洋強調，如淡水河畔能否像泰晤士河、塞納河，如何納入歷史發展脈絡也是一種美；台北淺山的廊道如何整合？台北的物種相當豐富、山林容易到達，為何台北不能發展？如果做到也是一種美，有了美感才能去講國際論壇要和人家談什麼。他也直言，目標訂太低的人絕不可能有這樣的願景，連第一步的聆聽市民需求都做不到，而自己才是真的可以聆聽大家的需求，更知道如何均衡發展各區域、與國際連接，這是他的能力也是為何他要參選市長，希望自己的勇敢與知識能貢獻給這座城市與國家。

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