拋善意！喊話朝野優先審查總預算 卓榮泰：行政院無所不能談

行政院長卓榮泰呼籲立法院審議115年度總預算與國防特別預算。（圖／黃耀徵攝）

政院長卓榮泰今（9）日表示，立法院應盡速審議《115年中央政府總預算》及《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案（國防特別預算）。他強調，只要兩大預算能順利審議，「其他事情都可以坐下來談，行政院無所不能談」。

115年度總預算於今年8月送交立法院，但至今仍未交付委員會審查。若本會期無法順利完成審查，恐影響多項民生政策推動。至於總額1兆2500億元的國防特別預算，政府規劃以八年期提升七項戰備升級目標，強化不對稱作戰能力，以因應中共軍事威脅。然而，藍白立委日前在程序委員會聯手下，將法案暫緩列入議程，使其至今無法進入委員會審查。

面對藍白立委遲未排審相關預算，卓榮泰指出，總預算關係民生，國防特別預算關乎國家主權與安全，均屬最急迫且重要的事項。然而立法院近期卻耗費大量時間在其他議案上，例如國籍法修法、中配居留年限「六改四」等，都不是當下最急迫的議題。

卓榮泰強調，許多國家重大建設需依序推動，但若沒有中央政府預算做後盾，「所有政策都只能停留在想法，而無法落實成為作法」。因此呼籲朝野應處理總預算與國防特別預算，「只要把最重要的預算好好審議，其他都可以坐下來談，行政院無所不能談。」

115年度總預算遲未排審，政府多項新政策恐因預算卡關而難以執行。（圖／CTWANT攝影組）

