拋婦幼育嬰新政投入台南選戰 陳以信：三胎公托免費四胎享社宅優先權

高房價、育嬰成本讓許多年輕家庭「不敢生、不願生」。（示意圖／沈建邦攝）

高房價、育嬰成本、生活消費逐年提升的 21 世紀，年輕人面臨更加沉重的就業壓力，讓「不願生、不敢生」的社會氛圍愈加蔓延。有意爭取國民黨提名參選 2026 台南市長的陳以信今（1）日拋出婦女育嬰政策，規劃以公托公幼優先權、社會住宅承租誘因等方式，協助降低多子家庭的育兒負擔。

內政部統計，全台 10 月出生嬰兒僅 9,458 人，死亡人數更超過 1 萬 5 千人。除連江縣外，各縣市已連續 58 個月「生不如死」。未來，台灣社會面臨的不僅是地緣政治風險，更包括缺工與少子化加劇的長期國安挑戰。

前立委陳以信提出第三胎公托免費及第四胎社宅承租優先權，盼減輕多子家庭負擔，並鼓勵年輕人「敢生、願生」。（圖／報系資料庫）

因應台南市日益嚴重的少子化危機，陳以信提出兩項育嬰福利政策。第一，提升婦女生育誘因，如台南婦女生育第三胎以上的新生兒，可享 0 至 6 歲公托公幼優先且免費。第二，婦女生育第四胎以上者，將具備台南市社會住宅的優先承租權。

陳以信強調，若要鼓勵家庭多生，不能只依賴一次性的生育補助，政府必須提供育兒期間的長期支撐。他指出，目前台南兩胎家庭占比約三分之一，是最有可能願意再生、也最需要支持的族群。未來將以最少的資源推動最有效的政策，協助兩胎家庭成長至三胎、四胎，讓台南成為對多子家庭最友善的城市，也吸引更多年輕家庭選擇在台南落地生根。

