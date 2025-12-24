拋成立常態聯合應變中心！吳怡農：不管我有沒有選上都應該做

記者陳思妤／台北報導

北捷台北車站、中山站一帶19日發生通緝犯張文隨機砍人事件，釀成4死11傷。表態想參選台北市長的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今（24）日提醒民眾，遇到暴力威脅現場，第一就是離開現場，若沒辦法就躲到安全地方，沒辦法躲就跟身邊的人團結對抗。他也呼籲，北部成立常設的聯合應變中心，不管他有沒有選上，這都是應該要做的。

吳怡農今天接受《中午來開匯》主持人黃光芹專訪，他提醒，面對暴力威脅現場，民眾需要知道的是安全第一，不是打卡拍照，而是離開現場，如果有能力就幫助傷者。他強調，民眾第一時間要撤離，如果沒辦法離開就先躲在安全的地方，若沒辦法躲，就跟身邊的人團結一起對抗。他說，「離開現場、躲起來、團結一致」，若有能力可以幫助受傷的人，而最簡單的就是雙手加壓。

廣告 廣告

此外，這次北捷7台監視器無法回溯引起關注，吳怡農表示，裝好的監視器要有記憶卡、要能回溯，但緊急應變最重要的是，工作流程要做什麼事情。他說，當下除了監視器，通訊設備是可運作的，但是拿起電話要找得到人，張文縱火後，下午5點多在北車丟煙霧彈，對人攻擊，6點多又到中山商圈攻擊，「兩個中間大概1個多小時」，硬體要建設，「但如果劃錯重點接下來要做的事情會事倍功半」。

吳怡農直言，現在基層員警都在加班，這是民眾對見警率的期待，但這沒辦法撐太久。至於外界質疑不同無線電無法互通，他強調，不同單位有不同指揮體系，有各自指揮中心，但這要有一個聯合的指揮中心，而這是現在最缺乏的。

吳怡農說明，聯合指揮中心需要是常設的，平時有人員值班，熟悉各單位系統、知道要找誰聯絡，並注意社群媒體、公開資訊，彙整一切資料做最完整分析跟研判，讓指揮官做下一步的決策，第一時間把資訊給關鍵的人，包括橫向執法單位 要讓資訊快速流通。他指出，在公共安全受到威脅時第一時間可以發布警訊，除了手機細胞簡訊外，還有社群通知、新聞媒體等。

吳怡農強調，除了中央到地方的垂直溝通，橫向第一時間也要有聯合指揮中心向社會大眾溝通，這些都是需要專業的人，若等到災難發生時才設立應變中心或是聯合指揮所，都太晚了。

吳怡農也提醒，犯罪者使用煙霧彈，煙霧往上飄影響監視器正常運作，所以聯合指揮中心要彙整多元資訊，畫面情資包括監視器，還有公共設施人員、現場員警以及民眾回報，這樣才能判斷。他直言，看到煙霧彈就知道不是一般的攻擊，就應該啟動非一般應變流程能處理，有煙霧彈表示後續或許還有其他企畫跟意圖，所以不只員警到現場做有限的處置，警報也需要擴大。

吳怡農強調，除了透過AI發展技術看有沒有辦法協助分析、讓現場更快判斷，以及公部門演習外，希望大家支持聯合應變中心，這是台北市府可以做的，不管他有沒有選上台北市長，這是台北市應該要做、必須要做的。

更多三立新聞網報導

隨機傷人案 吳怡農：現在檢討市府警方言之過早

北捷砍人案4死！遇隨機攻擊怎麼辦？吳怡農疾呼：民眾能做「4件事」

吳怡農喊「選戰不收企業捐款」 王世堅：法規內都不能說誰對、誰錯

親揭陽光政治主張 吳怡農宣布：不拿企業捐款「讓每位台灣人當我股東」

