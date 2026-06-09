拋政壇震撼彈 國民黨新北議員江怡臻宣布退選2026

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

國民黨新生代戰力、已連任兩屆的新北市議員江怡臻，今（9）日突發聲明，宣布不參與2026議員選舉，替政壇投下震撼彈。

新北土樹三鶯選區議員江怡臻在社群上說，經過這段時間的沉澱與深思，基於生涯規劃，將不參與2026年新北市議員選舉，並由衷感謝在公共事務上提攜、栽培她的每一位長官與貴人。

江怡臻也對新北未來發展表示，地方建設是永續的接力賽，仍有一些尚未完全實現的藍圖與遺憾，像是捷運三鶯線完工後的週邊整體開發，新北大巨蛋是否落腳樹林，社會住宅與鶯歌醫養園區的興建、土城大安圳整治、以及三峽、鶯歌污水道接管等。

廣告 廣告

江怡臻說，這些未竟之功，想要鄭重地託付給在議會中並肩作戰的藍白黨團同志與盟友，行百里半九十的侯友宜市府團隊，以及未來將承擔重任的李四川行政團隊。剩下不到兩百天的議員任期，她會更努力監督、更用心爭取，一起讓新北更好。

責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

赴美出席僑界晚宴 鄭麗文遭爆接觸中共統戰官員

李乾龍座車遭裝追蹤器又收恐嚇信 新北檢今簽結

鄭、韓先後訪美互相較勁？林沛祥：不必特別臆測