拋敬老三節禮金設籍放寬 童子瑋承諾金額再加倍 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／基隆報導

基隆市長參選人童子瑋昨日於林泉里民會堂舉辦第2場「進步基隆 市民見面會」，再次拋出新春賀年政見。童子瑋承諾，如果當選，未來不僅重陽敬老，包含農曆春節、端午節、中秋節，都要加倍發放，三次都領6,000元，一年可領18,000元，還要放寬設籍日規定，給大家過好年。

童子瑋回憶，林泉里是很有人情味的地方，他記得第一次選議員的首次掃街，也是在這裡開始從政旅途。他說，今天最重要的事情，就是跟大家報告參選市長的規劃，回顧議員到議長的時期，他在地方鄉親照顧跟提攜下，成長了很多，也學習了很多。

「他如果當選就會調整這項規定，讓大家都能公平請領。」童子瑋宣布他的第2項長輩政見，根據現在的「基隆市發放敬老三節慰問（助）金自治條例」，因為規定了最後設籍日的規定，導致有很多後續遷入戶籍的長輩，其實已經在基隆生活一段時間，卻無法跟其他長輩一起領到三節慰問金。

此外，童子瑋也表示，上週他宣布重陽敬老金加倍後，引起地方很多很迴響，遇到市民也都跟自己說，這是對長輩最敬重、最實際的政見。因此，他也決定在過年以前，告訴各位長輩朋友一個新春好消息。

童子瑋宣布，他如果當選，也會把農曆春節、端午節、中秋節的三節敬老金一舉加倍，從3,000元加碼到6,000元，一年就是18,000元，讓大家一整年都會發，讓基隆變成最會照顧長輩的城市。

「我選舉壓力最大的事情，並不是來自政治攻防，也不是來自競爭對手。」童子瑋說，而是來自所有看著他長大的鄉親長輩，因為所有人對自己來說，都像是家人一樣，服務不周、照顧不好，都會讓他感到內疚。所以他也決定，有機會服務基隆，最重要的事情，就是照顧所有市民生活，這也是他選擇當「生活市長」的原因。

照片來源：童子瑋辦公室

