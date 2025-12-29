拋明上半年訪中再訪美！綠：鄭麗文對藍營承諾「不會給大家添亂子」

記者楊士誼／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（29）日上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪時指出，預計明年上半年出訪中國、美國。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，對藍營縣市長候選人而言，鄭麗文若在明年下半訪中，恐衝擊選情；與其說上半年訪中，不如說鄭麗文是對國民黨內承諾，她絕不會在下半年赴中，給大家添亂子。

鍾佳濱表示，習近平聽了這番話後是否會安排是一回事，但國民黨的縣市長候選人們都是膽戰心驚的看，鄭麗文何時要前往中國，若是下半年去恐怕衝擊選情。他直言，與其說上半年去中國，不如說鄭麗文是跟黨內承諾，她絕不會在下半年前往中國，給大家添亂子。

廣告 廣告

針對總統賴清德表示，願意在合憲狀況下來立院做國政報告，鍾佳濱表示，要看在野黨的主張是依憲法或立院職權行使法的哪一條，總統國情報告是立法院邀請、總統同意才會來，這寫在憲法與立院職權行使法中，國民黨引用的卻都是去年被憲法法庭宣判違憲的法條，若依照合憲的條文，立院仍然可以邀請總統國情報告，如有逾越合憲的條文、憲法的授權，總統很難做出違憲的言行舉止，希望在野黨熟讀憲法增修條文，依憲依法進行。

另對於國防預算持續遭阻擋所產生的影響，沈伯洋表示，若明年度國防預算沒法審查，戰傷準備、新系統添置等恐被擋下；此外8年1.25兆的特別條例，藍營一直批評「只有6頁就想通過」，但藍白可能搞不清楚，「條例」的頁數本就只會有這樣子而已，而條例在討論過程中，就必須說明要買哪些品項，當中最重要就是「T-dome」台灣之盾的防空系統整合。

沈伯洋指出，我國防空系統需要調節，在過程中如原廠商要來台做整合等等都要花錢，一旦延遲下次要再請人來就會有空窗期，對國防會是致命打擊。此外無人載具、飛彈、戰機購買也非常重要，因此希望年度國防預算能付委審查、8年1.25兆條例能至少先審條例才能針對預算討論，若連條例都不通過，藍白所謂「精準把關」都是在騙人。

更多三立新聞網報導

鄭麗文扯賴清德連累全台 她開嗆：有什麼毛病？誰是加害人看不出來？

雙城結束就軍演！綠翻選前「不擾台」承諾批蔣萬安：為何共機又擾台？

跪的姿勢不夠有誠意！吳欣岱：蔣萬安、鄭麗文熱臉貼中共冷屁股

中共圍台軍演！鄭麗文竟扯賴清德「把自己路走絕」：連累全台2300萬人

