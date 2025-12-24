拋棄式內視鏡北榮上線 提升醫療安全與感染控制

「拋棄式內視鏡系列產品」實際使用。





晉弘科技董事長鄭竹明博士日前率領團隊蒞臨臺北榮民總醫院新竹分院參訪，陳曾基院長親自接待並導覽院內智慧醫療與感染防護設備。鄭董事長參觀後盛讚榮總新竹分院導入AI與智慧醫療管理，展現總院等級的規格與服務品質。

晉弘科技為坐落於新竹科學園區的本土廠商，致力於醫療科技研發。其最新研發的拋棄式內視鏡系列產品 已於榮總體系正式啟用，應用於臨床氣管鏡檢查，提升醫療安全與感染控制效能。

晉弘團隊與陳院長(中)董事長鄭竹明博士(右二)胸腔內科邱華彥主任(右一)。

竹榮醫療團隊長年守護竹東次醫療區九大鄉鎮的急重症病人，其中尖石鄉為全台結核病盛行率第二高區域，近年又歷經COVID-19疫情衝擊，呼吸道感染防護成為重要課題。為加強感控措施，竹榮導入拋棄式氣管鏡，有效降低交叉感染風險。

與傳統氣管鏡需反覆使用、清洗與高溫消毒不同，拋棄式氣管鏡每次使用皆為全新開封，避免因長期使用產生刮痕、微損而導致潛在污染疑慮，為感染控制提供更高層級保障。此外，拋棄式氣管鏡輕巧易攜，操作簡便，無須大型檢查塔，即可靈活應用於加護病房、手術室及急重症現場，顯著提升臨床應變與安全性。

內科部主任洪振瀛表示：「近期流感、新冠與其他呼吸道感染病例攀升，升級感控措施勢在必行，拋棄式設備是很好的解方。」胸腔內科主任邱華彥指出：「使用拋棄式氣管鏡不僅簡化流程，也減少設備在不同病房間移動造成的感染風險，對病人與醫療人員都是雙重保障。」

