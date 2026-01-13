拋棄式隱眼殼別丟！認真蒐集「竟可換環保金」 網驚：丟了好多錢

不少長期配戴日拋隱形眼鏡的民眾，拆封後往往順手把塑膠包裝殼丟進垃圾桶，卻不知道這個看似不起眼的小盒子，其實「很值錢」！近日Threads上掀起一波討論，有網友分享，隱形眼鏡的塑膠外殼屬於高回收價值材質，累積起來不僅能做環保，還有機會兌換環保金或購物折抵，讓不少隱眼族驚訝直呼：「現在才知道！」

有網友在Threads發文表示，一年前看到「隱形眼鏡盒可以回收」的資訊後，實際查詢才發現，市面上常見的隱眼包裝殼多為聚丙烯（PP）材質，也就是標示為第5類的塑膠，「PP杯是高回收價值的塑膠材質，存起來還可以換取環保金。」她也透露，自己自從知道這件事後，2025年便一直用心蒐集隱眼殼，為地球環保盡一份心力。

這篇PO文立刻引起熱烈討論，不少網友哀號「我已經丟掉好幾年了」、「戴了10年的隱眼，收集起來應該很可觀」、「現在才知道我丟了好多錢」、「我丟了99袋」、「馬上去把剛丟的撿起來」，也有人直呼這是「長知識的一天」。

（圖／Pexels）

為何隱形眼鏡殼這麼有回收價值？根據資料顯示，隱眼包裝多半使用聚丙烯（PP）製成，這種材質結構單純、耐高溫、可重複加熱再製，回收後能加工成各式生活用品。只需要約6個隱形眼鏡盒，就能再製成一個登山扣，還可延伸應用為杯墊、盆栽、肥皂架等物品。

至於實際回收管道，也有不少內行網友整理出可配合的地點與方式，包括眼鏡行與相關品牌推出的回收計畫：

寶島眼鏡：門市設有ESG隱眼回收循環箱，不限品牌、不限購買通路。每日前往回收可累積1積分，積分可兌換會員點數或優惠好禮。

尖端視光：推出「隱形眼鏡綠行動」，集滿30個包裝殼回收，可兌換隱形眼鏡折抵、鏡片或保健食品優惠。

ChaCha美瞳專賣店：與ei studio合作，單次回收至少50個，可獲得紅利點數折抵消費。

ei studio：回收隱形眼鏡盒、水盒等PP材質資源，清洗後進行再生設計應用。

OPT圓瑞：提供回收兌換購物金服務。

另外，也有網友提醒，回收前記得先將鋁箔封膜完全撕除，並把殘留的保養液清洗乾淨、晾乾後再集中回收，才能提高回收效率。

