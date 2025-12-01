拋棄繼承省麻煩？理財顧問揭「台灣人最貴誤解」 做錯多繳百萬稅金

理財專家提醒，拋棄繼承恐讓全家丟掉1,246萬的扣除額。（示意圖／翻攝自photoAC）

許多家裡有中風、失智、行動不便長輩的民眾為求程序簡便，常常會建議對方辦理拋棄繼承，希望能在親人逝世後盡量避免麻煩。不過，理財專家提醒，這項看似替長輩節省麻煩、避免負擔的建議，其實是在替全家丟掉1,246萬的扣除額，還可能因此多繳124萬元至249萬元的遺產稅，建議民眾三思而後行。

理財顧問「R姐」廖嘉紅在臉書粉專發文表示，許多家裡有長輩中風、失智、行動不便的民眾，都會聽過「媽說她不要繼承啦，她也用不到，乾脆辦拋棄吧？」、「媽中風很嚴重，讓我們兄妹處理比較快吧？」等類似說法，認為讓長輩辦理拋棄繼承，能幫忙對方省麻煩、避免負擔，但真相完全相反。

專家指出，繼承人身分消失等於「所有扣除額全部蒸發」，不僅僅是少拿遺產，而是把政府給的扣除額整袋丟掉，如果長輩同時符合配偶身分、重度以上身心障礙者（中風、失智等），依法可以使用的扣除額包括配偶扣除額553萬、重度以上身障扣除額693萬，兩者總計達1,246萬元，一旦「拋棄繼承」，扣除額瞬間歸零。

廖嘉紅進一步說明，除了扣除額，拋棄繼承可能使全家多繳上百萬遺產稅，若以遺產稅率10％及20％計算，需多繳124～249萬元遺產稅。另根據《遺產及贈與稅法》規定，配偶、身障子女或父母皆可再加扣693萬元，然而只要一辦理拋棄，就不能反悔或撤回，法律沒有模糊空間。

專家點出3個最常見、也是最貴的誤解，首先為了不要讓長輩以後再走一次遺產稅，所以叫對方拋棄，結果反而害「這一次」就多繳上百萬；第2，很多人認為長輩不會花錢、孩子處理比較快，但不等於要讓她喪失扣除額，正確做法是遺產分割協議；最後，拋棄只是程序、與稅務無關，這是台灣家庭最容易踩的稅務地雷。

廖嘉紅建議，不要叫長輩拋棄，而是先讓對方「接受繼承」保留扣除額，再簽《遺產分割協議》決定怎麼分，如此一來便能保留1,246萬扣除額，少繳百萬稅金，至於財產分配則可以按需求來調整，「家人離開後，我們做的每一個決定，都會變成留給下一代的智慧，也成為我們給上一代的尊重。一次對的決定，可以少掉一筆稅、避免一場誤會、也替家人的愛，留下一個最好的出口！」

