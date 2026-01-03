拋演唱會經濟升級！邱議瑩自詡「最能接棒陳其邁」：帶高雄隊贏得大滿貫

記者劉秀敏／台北報導

民進黨今（3）日下午舉辦2026高雄市長提名電視政見發表會，邱議瑩表示，她是率先提出政策白皮書的候選人，也闡述包括陸海空交通、AI基礎建設、社福方面的各項政見，也提出演唱會經濟升級2.0、培育跨領域人才與在地的藝文團隊等願景。邱議瑩強調，她是最有戰力、最有整合能力、提出最多前瞻政策、也是最能接棒陳其邁，開創新未來的人。

「我們要選一個最能帶領高雄，最有整合能力的候選人。」邱議瑩表示，去年的11月30日，她在鳳山舉行大造勢，現場有來自社會各界、橫跨縣區與市區的好朋友，都來為她加油，包括市議會議長康裕成、無黨籍的副議長曾俊傑，以及不分派系與黨派的議員夥伴們，還有前行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁的後援會幹部和競選團隊，也一起為她站台。

廣告 廣告

邱議瑩強調，這代表她雖然無派系，但她也不是孤鳥，「我最會團結高雄隊，所以，我會是最強的高雄隊的隊長，我也是初選後最能整合民進黨，以及大選能夠帶領民進黨戰贏國民黨的候選人！」2026年的選舉，民進黨不但市長要贏、里長要贏、議員更要贏，要讓議會過半，請相信民調第一的她是最強的母雞，最能夠帶領高雄隊贏得大滿貫！

邱議瑩指出，要做一個市長候選人、要帶領高雄隊，要有最前瞻策略方向。她已經舉辦過六場的政策發表會，也提出了數十項的政見，也是率先提出政策白皮書的候選人，這是她對高雄市民莊嚴的承諾。她提出興建24小時的「南星新機場」，並結合高雄港，打造 「30 分鐘海空互轉基地」，讓高雄能夠「貨暢其流」、「觀光升級」；而現有的小港機場區，也將用都更的方式，成為多功能新創園區，迎來商業發展新契機。

同時，她也要延續陳其邁的AI基礎建設，將啟動「 AI 創世紀任務」，希望在五年內新創十萬個優質工作機會，讓高雄成為台灣 AI 科技的重鎮，各行各業都能夠賺大錢；並將推動「六環六線」的路網，加速捷運、輕軌、快速道路的建置，縫合城鄉差距，未來還希望能夠串連台南、屏東，打造「大高雄三十分鐘生活圈」。

而在社福政見方面，邱議瑩指出，如果當市長，她將為每位新生兒開立3萬元的「希望帳戶」，並委託專業機構投資高雄的績優公司或是台灣的ETF，讓孩子在18歲時就擁有人生第一桶金；同時，她也要擴大增設 24 小時的臨時托育中心，讓三班制或多元工作型態的父母，都能夠安心托育。當然，她也提出百億挺青年計劃，年輕人出社會，第一步總是會面對資金的壓力，她就是高雄青年最堅實的後盾、讓青年人勇敢實現夢想。

邱議瑩續指，她也要加碼照顧我們的長輩，經過對高雄財政的精打細算，她提出敬老卡加碼到一個月1000點，鼓勵長輩可以坐捷運、去藝文場館、去運動中心，未來也可以折抵醫療掛號費。「從新生兒、青年到長輩，邱議瑩要用最溫暖的照顧，帶領高雄繼續贏。」

邱議瑩表示，她對於高雄未來的想像還有很多，例如演唱會經濟升級到2.0，擴大觀光效益；全力推動母語、外語、程式語言的扎根，培育跨領域的人才；積極培養在地的藝文團隊，讓藝文表演越在地、越國際、越精彩。大巨蛋的規劃結合造鎮計畫，創造市府、球團、球迷、產業一起贏；結合高科技，打造更緊密的醫療與社會安全網。並且發展氫能與潔淨能源，讓高雄成為新能源的經濟大城。

邱議瑩強調，高雄的轉型充滿著挑戰與艱辛，而現在已經走在正確的道路上，一定要選對的人，走對的路。她要懇請高雄市的市民，做出最正確也最有智慧的選擇，「我是最有戰力、最有整合能力、提出最多前瞻政策、也是最能接棒陳其邁，開創新未來的人。」

更多三立新聞網報導

邱議瑩元旦包場挺棒球！全壘打王趙士強現身：期待有個「愛棒球的市長」

邱議瑩初選催票影片 蘇貞昌、陳其邁獻聲推薦

開箱隨身幸運小物！邱議瑩曝光蕭美琴贈「戰貓幣」：關鍵時刻給我力量

發布政策白皮書！邱議瑩：我準備好接棒陳其邁

