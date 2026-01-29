拋獎勵誘因 石崇良：春節醫療院所開診率突破7成

（中央社記者沈佩瑤台北29日電）今年春節連假長達9天，為了避免民眾沒地方看病，政府提出開診獎勵等各項措施。衛福部長石崇良今天說，初步調查看來，醫院開診率已突破7成，部分地區診所超過10%，優於去年。

國內去年初出現前所未見的急診壅塞，民眾、醫護怨聲載道。今年農曆春節假期長達9天，最怕過年生病，不想重演急診壅塞狀況，衛福部投入至少新台幣16億元，獎勵醫療院所及社區藥局開門，包括門診打抗生素、傳染病特別門診都有加碼。

石崇良今天上午列席立法院社會福利及衛生環境委員會，就「春節急診醫療人力調度與跨院協調機制之現況與精進作為」暨「假日及連續假期急重症分級醫療政策之執行成效與改進方向」進行專題報告，並備詢。

石崇良在會前接受媒體聯訪指出，日前已正式宣布相關獎勵方案，透過各項加成誘因，鼓勵醫療機構在年假期間提供服務，包含開診獎勵、收治住院和急診獎勵等。

針對目前調查的開診情形，石崇良說，往年初一到初三通常是開診率最低的時段，根據最新調查數據看來，今年醫院開診率已超過70%，部分地區的診所開診率也超過10%。他預期，今年農曆年期間的整體醫療服務量能將較去年顯著提升。

在病床調度方面，石崇良表示，各醫院已加強整備「彈性開床」機制，將預留部分床位以供緊急調度使用，確保重症患者收治順暢。

對於外界擔憂今年流感疫情較為嚴重，是否衝擊春節醫療量能，石崇良說明，根據疫情監測，目前類流感占急診就診人次的比率尚未超過11%，換言之，還沒到流行閾值。他強調，雖然目前數據顯示尚未進入真正的流行高峰，衛福部仍會持續監控，不敢掉以輕心。（編輯：管中維）1150129