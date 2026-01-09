拋總預算卡關補救方案 藍擬放行TPASS等新興預算

國民黨立委牛煦庭。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 今年度中央總預算在立法院遲遲無法審查，行政院示警，TPASS通勤月票、生育補助等民生政策恐因此中斷。今（9日）便傳出，國民黨立法院黨團將提案補救方案，讓TPASS等攸關重大民生的新興資本支出及新增計畫能先付委審查。對此，國民黨立委牛煦庭回應， 希望大家可以相信他們的專業判斷，當然不會讓相關的民生狀況出現問題，這是彼此的底線。

國民黨團擬提案，我國預算程序有「不關門機制」的設計，民國60年即規定當總預算未能於期限內完成時，立法院可議訂補救辦法後通知行政院，並不會因總預算案未完成三讀程序，而癱瘓政府一般政務的運作。爰建請院會作成決議：「依《預算法》第54條規定，將115年度總預算案中，具有急迫性且攸關重大民生之新興資本支出及新增計畫，由本院逕行議決為可先行辦理之新興資本支出及新增計畫項目，並交付相關委員會審查。」

國民黨團書記長羅智強受訪表示，所有預算審查都會凝聚黨團共識來依序進行，總預算的問題一直非常單純，只要總統賴清德、行政院長卓榮泰依法編列，那總預算早就在審查了，可是這位總統就是要踐踏立法院的法律，做出一個違法的預算，踐踏軍人、警消、公教預算，這種情況之下，對於立法院及國軍的尊嚴，國民黨團當然必須有一個態度。

羅智強表示，他們還是呼籲賴清德要有一顆柔軟的心，尤其對保家衛國的國軍將士，當前編現比這麼低，買武器沒有人操作，那些武器也就變廢體，因使提高軍人待遇來還給軍人該有的尊嚴跟保障，這是當前的政府迫切要做的事情。

牛煦庭則語帶保留稱，黨團有黨團攻防守備的一個節奏，媒體如果預先揭露，他認為那是政治上的一個解讀。各式各樣的預算本來就有很多的方法跟手段可以處理。

牛煦庭接著說，黨團有黨團攻打守變的節奏，這個東西，媒體如果預先揭露，是政治上的一個解讀，但各式各樣的預算本來就有很多的方法跟手段可以處理。他希望大家可以了解的是，去年一整年，大家因為預算的事情聽了很多很多民進黨的謠言，去年一整年，民進黨難道不是在講租屋補貼要斷炊？不是在講老農津貼領不到？不是在講災害來的時候沒辦法預防？請問民進黨當初針對預算講的哪一件事情變成真實呢？其實都沒有嘛！

牛煦庭表示，他們在國會工作，非常了解預算程序跟溝通機制，他們也是人民選出來的代議士，希望大家可以相信他們的專業判斷，當然不會讓相關的民生狀況出現問題，這是彼此的底線，大家非常清楚。但這個過程中，如果因為民進黨造謠、渲染、情緒勒索，大家就棄械投降，這才是辜負選民的期待。

牛煦庭也強調，真正要解預算僵局的關鍵，難道不是軍人加薪法案嗎？難道不是警消公教退休金嗎？民進黨的心要柔軟一點，回到照顧人民的角度，主動編列相關預算，（總預算）付委跟審查都不會是問題，但民進黨為什麼要鐵石心腸？趕快編就趕快審，國民黨團已經強調很多次了，就希望大家的苦口婆心會有效果。

