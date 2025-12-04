拋藍白新北若初選願參加！李四川：「沒黃袍加身」要誰讓

台北市副市長李四川，願意參加黨內以及藍白合的初選。（圖／東森新聞）





2026新北市長選戰，目前民調最高的台北市副市長李四川，首度表態，願意參加黨內甚至藍白合的初選，並且表示與台北市長蔣萬安對這個議題有共識。對此早已備戰多時的，新北市副市長劉和然認為，要承擔一定要深度了解新北。另外代表民進黨對手蘇巧慧則不管對手是誰，強調自己的面試官，是四百萬的新北市民。

感受到支持者強烈期盼，台北市副市長李四川，針對2026新北市長選戰，首度化被動為主動。

台北市副市長李四川：「這個黨裡面它要有初選，我當然要去跟人家參加初選，原則上認為我該要去承擔，我絕對不排斥，我也會去參與，如果說要去初選，要我去登記，我也會去登記。」

不只要參加黨內，也參加藍白合初選，李四川何時請辭選新北，強調與台北市長蔣萬安有共識，投入選戰理由更來自民意。

台北市副市長李四川：「有個阿嬤就跟我講說，副市長你辛苦了，但我要告訴你，你越辛苦我們就越安全，這一句話說實在，讓我內心真的是很感動，市民是安居樂業，這個是我一直想要。」

被人生經驗點醒的川伯，態度更加積極，只是藍營內新北市副市長劉和然，早已備戰多時。

新北市副市長劉和然：「新北市的幅員非常遼闊，所以我們要來，新北市服務的話，承擔的話，一定要深度去了解新北。」

對內在地優勢，成了比拚籌碼，對外民眾黨主席黃國昌，也在爭取參選新北市長，只是他被媒體揭露，一年前搬離新北汐止老家，入住台北仁愛路豪宅，難道是因為藍白合有定數提前安排，另一方面綠營蓄勢待發，獲民進黨提名選新北的蘇巧慧與民進黨秘書長徐國勇，在同場活動咬耳朵，是否討論後續布局。

立委（民）蘇巧慧：「不管對手是誰，我的面試官，一直是400萬的新北市民。」

蘇巧慧持續把重心放在自己身上，2026選戰，隨著李四川態度轉變，將替藍綠白掀起風浪。

