拋補助0至6歲幼兒掛號費 林國漳：打造宜蘭「育兒無壓」示範縣

宜蘭縣長參選人林國漳今日出席「宜蘭縣幼兒教育事業學會新舊任理事長交接典禮」，除肯定現場幼教老師對於幼兒適性發展付出的努力外，正式宣布「健康起跑點，醫療零距離」政見：「補助0至6歲幼兒掛號費」。林國漳主張，由縣府專款補助設籍宜蘭0至6歲幼兒的醫療掛號費，希望打造全台最友善的「育兒無壓」示範縣。





看見家長痛點：換季門診爆量，醫療支出成隱形負擔

林國漳觀察到，每逢換季或冷熱交替季節，小兒科診所總是擠滿看診人潮，幼童免疫力較弱，頻繁的感冒與過敏無形中增加了家庭的經濟負擔。他強調，這項政策並非憑空丟出的福利，而是看見家長在育兒生活中的真實需求。

填補現行制度的缺口：從0至3歲延伸、0至6歲全面照顧

林國漳指出，目前中央政府針對0至3歲兒童已有健保部分負擔全免的機制，而 6歲以下則多針對中低收弱勢幼兒提供補助；為了擴大對一般家庭的照顧、填補現行制度的缺口，林國漳主張將福利延伸，「中央顧部分負擔，縣府就來補貼掛號費！」讓0至6歲的幼兒都能獲得更完善的醫療支持，達成真正的育兒無壓。

務實規劃、數據支撐：每年2400萬守護1.6萬名幼兒健康

林國漳強調，經過團隊嚴謹的財政評估，目前宜蘭縣0至6歲幼兒約有1萬6,886 人，以每人每年補助10次 為基準，預算約為每年2,400萬元。

「這筆預算在縣政歲出中比例不高，卻能對青年家庭產生最直接的幫助。」林國漳表示，政見不僅要有溫度，更要有執行力；2,400萬的精準投入，換來的是宜蘭下一代的健康與家長的安心。

全照顧、零距離：保障每一位宜蘭孩子的醫療權利

本項「健康起跑點．醫療零距離」，具體方案如下：

⦁一般門診： 每次補助上限100元。

⦁急診醫療： 每次補助上限200元。

⦁年度額度： 每人每年補助上限10次。

出席幼教典禮有感：讓宜蘭成為「敢生能養」的家園

在交接典禮現場，林國漳對卸任理事長林淑玲、新任理事長林靜惠及全體幼教人員表達敬意；他感性表示，「掛號費雖是小錢，但對家有幼兒的父母來說，是頻繁且必要的隱形成本。我要讓家長知道，在宜蘭養育孩子，縣府會是你最有力的隊友」。

最後，林國漳承諾，未來將持續以專業法律思維與人文關懷，提出更多務實且有感的政策，讓宜蘭的年輕一代真正感受到「醫療零距離，育兒有靠山」。





