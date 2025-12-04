拋貪污5萬以下免罰惹議 翁曉玲：修法方向與綠委、法務部一致

國民黨團立委翁曉玲、副書記長陳玉珍、王鴻薇，召開「雙標再現！法務部修法没問題！翁曉玲提案被出征？」記者會。（圖：國民黨立法院黨團臉書）

國民黨立委翁曉玲提案修法，貪污金額新台幣5萬元以下可免除其刑，但遭律師林智群批評：「以後公務員每次收賄只要推49999元方案，警察豈不是抓到也告不了你？」翁曉玲今（4）天表示，民進黨立委、法務部也提案修法，大家修法方向一致；國民黨團呼籲法務部加速修法，盼行政院在本會期將院版送到立法院。

台北市黃姓清潔隊員因將回收電鍋轉贈給拾荒嬤被依貪污罪判處有期徒刑3月、緩刑2年，褫奪公權1年，引起觀注。翁曉玲提案修改貪污治罪條例，主張微罪不舉，貪污金額5萬元以下可免刑。國民黨立法院黨團今天召開記者會，翁曉玲指出，昨天她針對清潔隊員所犯「電鍋貪污案」，在司法及法制委員會質詢法務部長鄭銘謙有關貪污治罪條例相關修法內容，卻遭綠媒引述林智群的貼文，指稱她要替貪污犯除罪化。

翁曉玲續指，除了她提案修法「貪污金額在5萬元以下者減輕或免除其刑」外，包括民進黨立委賴瑞隆、陳冠廷、莊瑞雄，和法務部都有提出相關修法，藍綠立委和法務部修法方向均一致。她個人提出修法後，卻遭綠媒、親綠律師栽贓、扣帽子，說她要把貪污除罪化，根本就是造謠、雙標。國民黨團副書記長王鴻薇直言，請林智群告訴民眾，藍綠立委和法務部提修法哪裡有錯；作為一名專業律師，不要護航民進黨。

王鴻薇呼籲，法務部加速修法，希望行政院在本會期將院版送到立法院，司法及法制委員會會用最快速度排審，讓司法不正義案件隨著修法導正，符合民眾期待。國民黨團副書記長陳玉珍強調，翁曉玲修法目的是讓法官未來遇到類似案件時能有所依據，減低民眾對司法沒信心的情況；民進黨立委、法務部也提出相關修法，都是立意良善。