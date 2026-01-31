拋開西瓜市長迷思：台南人不想再理所當然

2024賴清德台南市競選總部成立大會造勢。（民進黨提供）

過去曾有人以略帶諷刺的語氣形容，台南選舉是「隨便派一顆西瓜都會選上」。這樣的說法雖然簡化，卻點出一項長期存在的結構性矛盾：民進黨在台南擁有穩固選民基礎，卻也因此，讓部分市民逐漸產生一種難以言喻的不適感。那並非對政黨本身的否定，而是一種對民主運作方式的疑問。





在此政治環境下，市長大位有時被視為理所當然的延續，而非一場需要反覆檢驗的選擇。誰被視為接班人、誰獲得黨內層峰青睞，往往比候選人的實際表現更早成為討論焦點。久而久之，選舉彷彿不再是市民對城市未來的集體決定，而更像是一個結局已被預設的過程。

也正因如此，台南選民想證明自己並非沒有期待，反而更在意「這一次，是否真的還有選擇」。當政治被過度解讀為派系協調、權力交接或層峰默契時，選民的並非不在乎輸贏，而是正視了自己被排除在決策之外的感受。





這樣的情緒，未必會立即反映在選舉結果上，卻會長期累積成一種對選舉的距離感。當外界過早為結果下定論，選民對參與的動力與尊嚴，也可能隨之被消耗。這正是「鐵票倉」政治中，最容易被忽略、卻最具風險的結構性問題。





因此，當台南的選舉被反覆貼上「理所當然」的標籤時，真正被消磨的，並不是政黨優勢，而是選民對「自己仍在選擇」的確信感。這也使得後續的初選結果，不再只是候選人之間的競逐，而被賦予更多「選民是否仍被聽見」的意義。