拋震撼彈！民眾黨這人「宣布退黨」

▲民眾黨台中市北屯區市議員參選人陳諭韋出面宣布「退出民眾黨」。（圖／取自陳諭韋FB）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨先前大爆退黨潮，發言人李有宜、創黨元老朱蕙蓉相繼「宣布退黨」，如今民眾黨台中市北屯區市議員參選人陳諭韋再出面宣布「退出民眾黨」，短短1個月內失去3名戰將，恐影響民眾黨主席黃國昌2026戰力佈局。

陳諭韋證實，她已在12月23日向台灣民眾黨台中市黨部遞交退黨聲明書，九合一選戰在即，陳認為黨部提名作業太慢，決定退出民眾黨，以無黨籍身分參選。

陳諭韋也在臉書上發文表示，「不想被牽著鼻子走～早既有內定的提名人，不要去攪這場局。把這些時間認真勤走地方，還更有意義。行善、服務、交朋友。要做一個願意會做事的人！」

廣告 廣告

陳諭韋強調，「今天我站在這裡，不是因為黨內派系的安排，也不是政治算計的產物。我之所以參選，是因為真心希望能用更多、更具實質影響力的方式，為里長、為社區、為整個北屯區帶來改變，我要做的是『人民的民意代表』，不是派系的民意代表。」；對此，民眾黨中市黨部主委陳清龍表示，尊重陳諭韋個人選擇。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

藍綠版圖有變化！台東地震「震翻選情」 命理師預言：4縣市變天

張文隨機殺人！雙親哽咽下跪道歉 他見余家昶母回應嘆7字

「倒閣、彈劾總統」最新民調！國人支持度超驚人 他曝1情況浮現