拋震撼彈！陳怡珍退議員選舉 全力輔選陳亭妃

陳怡珍宣布不參與北區中西區議員初選，將全心擔任陳亭妃競選總部的執行總幹事。（圖：陳亭妃提供）

四連霸台南市議員陳怡珍今（10）日在姐姐、民進黨提名台南市長參選人陳亭妃陪同下正式宣布，不參與民進黨北區、中西區議員初選登記，盼讓黨內提名競爭單純化、促進整合。未來將全心擔任陳亭妃競選總部的執行總幹事，負責選務溝通與協調工作，全力投入市長、議員與里長的選戰整合輔選。

陳亭妃指出，陳怡珍連任四屆議員，連續四次參與黨內初選均以民調第一名獲得提名，歷次大選也都獲得鄉親高度肯定，第四屆連任議員也是以第一高票當選，16年來深耕基層，長期服務地方，不少里長都見證她清晨送車、走訪社區的日常，是一步一腳印累積的信任。

廣告 廣告

陳亭妃表示，面對即將到來的選戰，團結是最重要的力量，而她身為市長參選人，必須在能力範圍內思考如何讓黨內初選競爭更加單純，北區與中西區是她最熟悉、也是政治與人生的起點，目前已有多位人選投入初選，若陳怡珍再加入，勢必增加競爭與複雜度。

陳怡珍表示，雖然做出不參選連任的艱難決定，她強調，服務絕對繼續，而目前最重要的就是專注於市長、議員、里長的輔選工作，協助團隊爭取最大席次，因為我們不止2026要贏，更要打下底氣，讓2028賴總統連任在台南的得票率超過2024賴總統在台南的得票率，讓台灣繼續大步向前。（陳婉玲報導）