拋首都論壇秒引國台辦跳腳 沈伯洋笑回：大家可以叫我天才小釣手

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前提出「首都對首都交流」與「無限城」構想，並大方表示不排斥親自赴中拜訪北京。（資料照片／王侑聖攝）



民進黨台北市長參選人沈伯洋日前拋出「首都對首都交流」構想，表示不排斥赴中國交流，並點名最想拜訪北京，引發外界關注。中國國台辦隨後回應，批評沈伯洋是「台獨頑固分子」，企圖藉機炒作聲量，「不值一評」。對此，沈伯洋今天（11日）受訪時笑稱，自己才剛提出首都論壇構想，就讓國台辦急著回應，「大家可以叫我天才小釣手」，並認為國台辦的反應，正好印證他所說兩岸交流始終存在政治前提。

沈伯洋坦言，自己對國台辦這樣的強烈反應感到「非常開心」，因為對方的激進態度，正好活生生地上演了他一直以來所強調的論點：任何團體或個人只要提到與中國進行互動交流，中方往往會搶先預設一個不對等的政治前提，動輒將對方的言行定性為「分裂國家」或涉及管轄權問題，甚至直接將交流行為上升到嚴厲的政治審查層次。

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為了說明這種不對等的互動模式，沈伯洋進一步舉例指出，台灣與日本等民主國家在進行文化交流時（例如日前備受關注的小貓熊等動物議題），彼此之間完全不需要先去被迫承認或接受任何政治前提；相反地，只要想與中國進行互動，台灣就常常必須先單方面接受一系列的政治立場設定，甚至還得一邊承受來自對岸的軍事與政治高壓。

沈伯洋只出，台北作為台灣的首都，眼界與格局應該放眼全球，積極與世界上更多元的城市外交接軌，而不應該將思維自我侷限在只能與中國的城市互動。他說明，所謂的「無限城」當然可以大方涵蓋北京、上海等城市，但現行如蔣萬安市府所主導的「雙城論壇」框架，在格局上就顯得過於狹隘，完全無法將東京、巴黎、倫敦等國際一線大都市囊括進來，台北必須用更多元的城市外交格局，才能在國際舞台上參與真正的實質交流。（責任編輯：王晨芝）

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