拋首都論壇秒引國台辦跳腳 沈伯洋笑稱中計：請叫我天才小釣手

遭國台辦點名批評，沈伯洋反大讚對方完美演練他的論點。

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前針對兩岸互動提出新思維，主張將現行的「雙城論壇」擴大為「首都對首都交流」，並表示不排斥赴中拜訪北京。此話一出，隨即引發兩岸政壇波瀾，中共國台辦大罵沈伯洋是「清單在列的台獨頑固分子、譁眾取寵不值一評」。對此，沈伯洋今（11日）受訪時顯得相當輕鬆，甚至笑稱自己這波操作如同「天才小釣手」，才剛拋出構想就讓國台辦集體中計跳腳，用最真實的反應向台灣市民證明了「與中國交流必帶政治前提」的荒謬現況。

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針對沈伯洋的「首都交流論」，國台辦發言人張晗砲火猛烈，指控沈伯洋是「破壞兩岸同胞交流往來、親情福祉的害群之馬」，痛批其包藏台獨禍心、自抬身價。對此，沈伯洋受訪時卻顯得「非常開心」，他直言，大家現在可以叫他「天才小釣手」，因為他才剛提出首都論壇的概念，國台辦就立刻在國際媒體面前「完美演練」了一次他所說的，只要遇到與中國交流，對方的管轄權與政治審查就會鋪天蓋地而來，交流背後永遠預設著分裂國家等政治框架。

沈伯洋進一步引述台日外交互動做出對比。他指出，台灣過去跟日本交流文化或小貓熊等動物議題時，彼此平起平坐，台灣完全不需要先承認「台灣是日本的一部分」才能對話；反觀台灣不論是地方政府或民間要跟中國互動，對岸不僅會強加一系列不對等的立場設定，甚至還會伴隨軍事演習的武力威脅。沈伯洋強調，這正凸顯出兩岸現行交流的核心問題在於「被迫接受前提」，在這種不對等且遭恐嚇的條件下，交流根本難以產生實質的市政效益。

沈伯洋重申，台北作為中華民國台灣的首都，應當展現出宏觀的國際格局，城市外交「不應只侷限於中國城市」，他提出「無限城」的宏觀藍圖，強調台北的交流網路可以包括上海與北京，但也應該涵蓋東京、巴黎、倫敦等國際一線大都市。此外，針對現任市長蔣萬安的施政，沈伯洋也火力全開，批評蔣萬安只會細數過去的瑣碎政績，卻對青年創業、居大不易、交通壅塞、乃至第一線公務員與教師的痛點視而不見，他呼籲選戰應回歸市政辯論，團隊也將持續提出讓台北好上加好的具體方案。

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