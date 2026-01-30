拋「台灣台北101」新名 許智傑嗆：蔣萬安、親中立委敢接受嗎？

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

美國極限自由攀岩大將霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登101後，副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰在社群貼文中以台灣101稱呼台北101，引來特定人士出征，甚至就連台北市長蔣萬安也加入戰局，反問稱「所以我是台灣市的市長嗎？」對此，民進黨立委許智傑今（30）日拋出「台灣台北101」的說法，反問蔣萬安或某些親中立委，是否能夠接受？他並強調，綠營也接受前總統蔡英文所提出之「中華民國台灣」的論述。

針對提倡「台灣台北101」的新名，許智傑受訪時表示，稱台北101為台灣101，是要推銷台灣讓世界知道；蔣萬安稱台北101是想推銷台北，而台北、台灣都是大家的，就叫「台灣台北101」，可以請蔣市長一起說，既然推銷台北也可以推銷台灣，不是更好嗎？



記者追問，此想法似乎是源自於蔡前總統所主張的「中華民國台灣」？對此，許智傑則認為，民進黨事實上也可以接受中華民國，所以很多人稱綠營不講中華民國，只講台灣，而小英前總統「中華民國台灣」的講法很不錯，「中華民國台灣」大家都接受啊；也請去問問蔣萬安或有些親中立委，能否接受「台灣台北101」？



他強調，「我們其實就是接受台灣，也接受台北，希望國民黨也一樣接受台灣、接受台北，這才是一個正確的台灣方向」。

