拋「川普級」國際城市政見 林岱樺：「死過一次」餘生奉獻高雄

林岱樺提出「川普級」國際城市政見，強調高雄要用全球安全局勢與供 應鏈重整的高度，提早卡位下一波國防產業與就業機會。 圖：林岱樺辦公室/提供

[Newtalk新聞] 民進黨今(3)日下午在民視轉播「2026民進黨高雄市長提名政見會」， 立委林岱樺登台提出「川普級」國際城市政見，強調高雄要用全球安全局勢與供應鏈重整的高度，提早卡位下一波國防產業與就業機會。

林岱樺指出，她先前已對外提出以「科技、軍工、海洋」為核心的「三大護國產業」高雄方案，如今國內外領袖談話也印證這條路線的必要性：日本首相高市早苗提出「危機管理投資」概念，主張以危機管理思維提前布局關鍵產業與安全投資；賴清德總統日前受訪也表示，涵蓋航太、衛星通訊、無人載具等的國防產業 ，可能成為台灣未來下一座護國神山。

她並強調，在美國總統川普要求盟國提高國防支出的趨勢下，全球國防投資與 產業鏈正加速重組，高雄不能缺席；「抗中保台不是口號，必須落實在產業結 構」，要把趨勢變訂單、把訂單變工作。

在具體作法上，林岱樺表示將結合高雄既有金屬加工、海洋產業環境與科技能量，導入軍工及無人載具供應鏈，協助岡山扣件等傳產升級接軌高附加價值訂單，讓螺絲「從秤斤賣，走到論顆賣」，讓工廠有訂單、勞工有工作。 除產業主軸外，林岱樺也提出「照護、港灣」兩支箭。她主張「65歲以上長輩免費健康手錶」，24小時監測心跳、血壓、血氧並具跌倒警示，數據回傳市立醫院， 異常可即時啟動提醒與救援機制，並強調「把照護做在平常，危險才不會變遺憾。」

觀光方面，她提出「一纜二塔三黃金」港灣計畫，串連駁二、旗津與港區動線，主 打旗津「過夜經濟」，強調「高雄要的不只是風景，是過夜經濟」，盼帶動旅宿、餐飲與服務業升級。

最後，林岱樺提到自己面對司法案件與輿論風暴，在檢調偵辦、起訴到進入法院程序的近一年高度檢視下，仍選擇站上台面承擔;她形容「我已經是死過一次 的人」，強調要把餘生奉獻高雄，把挫折化為改革的力量。

