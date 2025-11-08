拋「戰略三角」布局軍工、科技與海洋經濟 林岱樺盼高雄轉型為戰略核心基地

民進黨立委林岱樺提出「三大護國產業」構想，盼以軍工、科技與海洋產業帶動高雄轉型為戰略核心基地。（圖／黃鵬杰攝）

民進黨高雄市長初選登記將於11月10日啟動，各組候選人陸續端出政策爭取支持，其中立委林岱樺指出，高雄要從傳統工業重鎮邁向「護國產業核心基地」，以軍工、科技、海洋三大產業構築戰略三角，帶動傳產升級、創造就業，讓「工廠接得到訂單、人民賺得到錢」。

林岱樺表示，打造高雄戰略三角的戰略佈局，就是將讓高雄從傳統工業重鎮，轉型為守護台灣安全與繁榮的核心基地。北高雄有科技廊帶、西邊有海洋產業，再加上國艦國造與無人機計畫帶來的軍工產業鏈，將全面帶動傳統產業升級。高雄有山有海、有科技更有文化，護國產業將成為高雄下一世代的繁榮基石，無人機與無人艇更是傳產的新出路。

廣告 廣告

林岱樺在軍工產業布局上，規劃推動無人機與智慧無人船製造聚落，打造國防科技新鏈。（圖／黃鵬杰攝）

她指出，第一大護國產業是「軍工產業」，目標是讓傳統產業升級、接軌無人機供應鏈。具體規劃包括在旗津設置智慧無人船製造聚落、岡山升級航太與無人機扣件產業聚落，並將興達港轉型為水下載具測試基地，打造國防科技產業鏈的堅實後盾。

第二大護國產業是「科技產業」，讓高雄成為半導體設備國產化的重要重鎮。林岱樺表示，將發展矽光子產業專區，接軌2,500億元的先進晶片商機；同時輔導北高雄傳統產業轉型升級，進入半導體設備供應鏈；南高雄則設置IC設計與軟體研發中心，形成完整的科技產業聚落。

第三大護國產業則是「海洋產業」，結合「國氣國運」與冷能經濟，讓高雄發展更具永續競爭力。她強調，有電才有台積電，鼓勵本國海運業者取得LNG船，確保天然氣進口穩定；並推動技職體系產學合作，培養海事人才與「高雄船長」；同時善用液化天然氣恢復常溫後產生的冷能，建置冷鏈物流與滑雪場。

林岱樺強調，已成功向中央爭取矽光子開發落腳高雄，並推動行政院研擬無人船基地設置，也促成中油與台電規劃成立「國氣國運國家隊」，以具體行動落實高雄成為護國產業核心基地。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

日本熊害頻傳！他質疑「台灣為何沒有」：台灣的熊比較乖？

32歲警一人派出所值勤 上司巡邏驚見他「頭部大量出血」身亡

王子認介入粿粿婚姻二度致歉 廣告小妹：可能證據很恐怖、不能曝光