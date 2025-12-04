拋「新竹BMW」願景 邱臣遠暢談交通問題：誠實面對、務實解決

[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

隨著科技產業蓬勃發展，新竹市的上下班時間成為通勤族的夢魘，雨天的交通壅塞更是變本加厲，這也讓新竹市交通成為市政上的重中之重。新竹市代理市長邱臣遠接受《鋒燦新聞網》專訪，特別闡述新竹市交通、觀光的施政方針，還憑藉著過去曾擔任立法院交通委員會委員、召委的經驗，提出「BMW」的新政策。

邱臣遠接受《鋒燦新聞網》專訪，暢談交通施政願景。

新竹地區科技產業聚集，就業人口眾多，每到上下班時間總是必須面臨塞車回堵的挑戰，下雨天更是讓短短幾公里的路程，足足花上1個小時的乘車時間。有別於過去重點著墨在公園、綠化及各式活動的施政，新竹市長高虹安上任後立即成立交通改善小組，每個月固定召開交通安全會議及道安會議，務實地逐步改善新竹市長年的交通問題。

實際觀察新竹市約104平方公里的土地上，除了在地設籍的45萬人口，還有經常性流動的60萬人口，形同百萬人口壓力。邱臣遠接受《鋒燦新聞網》專訪時生動地比喻「想像500毫升的杯子卻要裝2000毫升的水」，可想而知新竹市在交通上的挑戰。對此，邱臣遠提出目前3項優先對策，包含針對重大路口透過智慧車流分析來進行車流、事故、道路改善，同時增加行人步行空間作為配套措施，進而提升大眾交通工具使用率。

邱臣遠過去長期擔任立法院交通委員會委員，對於跨中央、地方協作的交通政策非常熟稔。

因應立法院修正新版《財政收支劃分法》三讀通過，新竹市政府明（2026）年總預算規模創新高，邱臣遠表示，將針對工程、執法、教育等「交通3E」逐一強化改善，「投入預算將是現有的3倍」。延續高虹安過去推動Tpass定期票搭配YouBike輔助有成，邱臣遠日前也拍板透過「電動先導公車」為未來大新竹輕軌的路線醞釀，同時規劃市辦充電站、輔導業者汰換電動公車及改善營運人力壓力等，邱臣遠自信道「可以說方方面面規劃非常細緻」。

面對交通議題侃侃而談的邱臣遠，其實過去擔任立法委員期間長期待在交通委員會，甚至曾任史上首位「非藍綠」召委，對於跨中央、地方的交通政策顯然充滿想法。邱臣遠坦言自己的方法就是「誠實面對問題、務實解決問題」，過去擔任立法委員期間，就曾協助高虹安帶領的新竹市政府促成大新竹輕軌納入行政院「桃竹竹苗大矽谷計劃」，現在擔任代理市長期間更喊出電動公車搭配單車（bus+bike）、大新竹輕軌（metro）、步行綠廊帶（walk）的「新竹BMW」未來交通新概念。

觀光方面，新竹市目前面臨對外鐵路班次不如直轄市、計程車網絡不足等問題，邱臣遠坦言「新竹市不是一個純觀光的城市，而是產業密集度極高的高度經濟發展地」，目前透過「一日山湖海」政策，讓十八尖山、南寮海岸線、青草湖、城隍廟等重要景點間的交通時間不超過半小時，降低新竹市旅遊門檻。至於新竹市一向有「美食沙漠」刻板印象，邱臣遠自信表示「我已經翻轉了」，指出新竹市目前有許多指標餐廳、小吃獲選「必比登推介」及「500碗」，邱臣遠也誠摯邀請各縣市民眾造訪新竹，「新竹好好玩、好好玩新竹」。

