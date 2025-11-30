拋「男女服兵役、禁止出境」規劃！北市議員表示：反對者即中共同路人

（記者張芸瑄／綜合報導）新黨台北市議員侯漢廷29日在臉書針對「2027年可能爆發戰爭」的討論再度發聲，提出7項他所認為的「強化國防」措施，從全民避難演習、延長役期、提高稅收到刪減社福皆納入規劃。他強調，這些政策才是真正具備備戰邏輯，反對者才是在「弱化國防」。

侯漢廷指出，既然外界關注是否需要「迎戰2027」，政府就應立刻推動大規模制度改革。他提出的第一項是「全台一年兩次停班停課的逃生避難演習」，目的在於讓民眾熟悉避難路線、集合方式及指揮系統。他也主張，林口、淡水、基隆等被點名可能遭登陸的區域，應展開撤離訓練，並讓軍隊實地進駐演練城鎮戰。

役期部分，他建議明年起全面延長為兩年，並將教召改為每年一次，且所有性別皆須服役。他甚至提出「役男女禁止出境」的規範，強調應嚴防逃兵。

侯漢廷也引述民防法規定，認為百人以上的公司、學校須組成防護團並進行軍事勤務演練，應強制要求每年至少模擬一次。他主張，軍事預算必須增加，財源可來自「提高所得稅」及「刪除不必要社福」，並點名「政務人員薪水」可率先調整。

此外，他也批評國民黨強調「嚴審預算、要求美國先到貨」的立場，認為不應質疑美方，否則容易被民進黨貼上「中共同路人」標籤。

侯漢廷最後表示，若政府真要「備戰」，就應落實上述措施，而非僅止於形式宣導。他強調，「這些主張完全符合執政黨所說的備戰邏輯，誰反對，誰才是弱化國防的人，也才是中共同路人。」

