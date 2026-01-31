即時中心／連國程報導

民眾黨前主席柯文哲日前拋出「藍白分」，強調雙方分工合作，但又說「藍營的朋友玻璃心」，引起關注。柯文哲今（31）日上午至南門市場發春聯時回應，民眾黨現任黨主席是黃國昌，藍白的合作態勢沒有改變。





柯文哲與黃國昌上午到市場發春聯，媒體問到國民黨台北市議員秦慧珠日前喊話台北市長蔣萬安，若想幫民眾黨議員站台要謹慎思考，加上柯文哲日前批蔣萬安的免費營養午餐政策是騙選票，柯文哲回應，政策討論就回歸政策討論，社會上每個人做自己擅長的事情，加起來就能發揮最大利益，他還說即便在同黨內，也會有各種意見，目前世界上只有北韓金氏王朝，會出現大家意見100%相同的情況。



媒體繼續問到未來是否幫藍營議員候選人站台？柯文哲表示，民眾黨今年還是會推出很多候選人，因此主要還是會幫民眾黨候選人站台，行有餘力才會做其他的，柯文哲補充，與2022相比，民眾黨議員候選人大幅增加，而且小黨資源不夠，但若有餘力當然會互相幫忙。

原文出處：快新聞／拋「藍白分」還酸蔣萬安騙選票 柯文哲：行有餘力會幫藍營站台

