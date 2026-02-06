拋「都更新三箭」解決人屋雙老危機 黃國昌：讓新北邁向宜居的新城市

將代表民眾黨參選新北市長的黨主席黃國昌今天（6日）舉行首場政見記者會拋出「都更新三箭」的政策理念。（圖／陳凱貞攝）

將代表民眾黨參選新北市長的黨主席黃國昌今天（6日）舉行首場政見記者會，針對新北市面臨的人口老化與住宅老化雙重困境，他拋出「都更新三箭」包括都更新幹線、都更特工隊及容積透明平台等三大政策，全面提升都更效率，讓新北市邁向安全宜居的新城市，「是我們責無旁貸的使命。」

黃國昌今天一早舉行首場記者會說明，新北市目前65歲以上長者已超過80萬人，占全市400多萬人口的5分之1；同時，屋齡30年以上老屋超過90萬戶，其中更有33萬戶是沒有電梯的老舊公寓。在這樣的人屋雙老結構下，銀髮族與壯世代長期居住於老舊住宅中，不僅行動不便、生活品質受限，也承受較高的公共安全風險，形成「人屋雙老」問題。

為解決新北市都更效率不足、爭議不斷與資訊不明等困境，黃國昌提出「都更新三箭」的政策理念，首先「都更新幹線」將提升行政效率，加速審查流程，對於百分之百無爭議的都更案件，承諾在受案列管後100個工作日內完成發照。

針對無法一次取得百分之百同意的案件，黃國昌強調，政府不應消極等待，而應主動出擊，因此他主張成立「都更特工隊」，整合都更處政策資源與新北住都中心執行能力，主動進場協助整合。

黃國昌提出提出「都更新三箭」的政策理念，首先「都更新幹線」將提升行政效率，加速審查流程。（圖／李智為攝）

黃國昌接著說，對於公共安全風險高或重大公益性卡關案件，市府將主動召開說明會並啟動行政調處，必要時由公權力介入代裁，協助化解權利人之間的歧見。透過機動有效的調處機制，大幅提升都更成功率，加速延宕已久的更新案件。

黃國昌進一步指出，目前新北市的都更過程中常因資訊不對等，導致地主與建商之間充滿猜忌與不信任，為解決此問題，他規劃成立「容積透明平台」，只要輸入地號、基地面積與現況條件，平台即可自動試算最高可爭取容積上限及最適合的獎勵方案，讓複雜法規化為簡單數據，達到公開透明、降低溝通成本、加速共識整合的效果。

最後，黃國昌表示，過去選舉時福利政見當然不可少，撒幣政見也非常多，但新的市府最重要的，就是整合既有的資源、人力，在複雜的法規及行政流程中，展現市府的效率，滿足人民在日常生活中的需要，「是我們責無旁貸的使命。」



