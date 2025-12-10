拋3具體主張 國會助理工會：陳玉珍今聯繫盼溝通保障助理工作權益

國民黨立委陳玉珍提案「助理費除罪化」，要讓助理費交由立委統籌運用，引 立院助理強烈反彈，對此立法院國會助理工會今(10)日表示，陳玉珍已致電立法院國會助理工會，表達願與國會助理工會及國會助理們當面溝通。(本報資料照片)

國民黨立委陳玉珍提案「助理費除罪化」，要讓助理費交由立委統籌運用，引 立院助理強烈反彈，對此立法院國會助理工會今(10)日表示，陳玉珍已致電立法院國會助理工會，表達願與國會助理工會及國會助理們當面溝通，進一步瞭解公費助理對修正案意見及訴求，共同討論可行方案，喊話期盼透過溝通，達成保障公費助理工作權益使命。

國會助理工會表示，有關陳玉珍所擬具之「立法院組織法第三十二條、第三十三條及第三十五條條文修正草案」，本(10)日上午，陳玉珍已致電立法院國會助理工會，除說明提出此次修法之目的外，同時表達完全瞭解與尊重公費助理們及國會助理工會所提出的相關訴求。

廣告 廣告

國會助理工會指出，感謝陳玉珍表達願與公費助理們及工會幹部溝通，並尊重公費助理法制化的訴求，但基於有眾多公費助理密切關心此事之發展，均期盼工會能辦理集會，讓大家有一個訴說心聲的機會。

國會助理工會預告，為不負眾望，將於後天、12日上午9時30分於立法院中山南路1號正門集會，表達保障公費助理合法工作權之訴求，隨後並安排前往拜會陳玉珍，藉由雙方當面溝通，以期達成共識，保障公費助理工作權。

國會助理工會也提出3項具體主張，包括「立法院公費助理工作權，應予保障」、「現行公費助理制度，應予維持」、「公費助理既有之權益及福利，應予入法」。

【看原文連結】