拋50年房貸被MAGA罵翻 川普又把錯怪在拜登身上

美國總統川普日前拋出「50年房貸」政策。圖為一處在加州開賣的房產。路透社



美國總統川普日前拋出「50年房貸」政策，不但沒有獲得掌聲反而引起基本盤「讓美國再次偉大」（MAGA）支持者的反彈，認為老百姓得花更久時間才能擁有房產。川普週二（11/11）則是把民怨再推到前任總統拜登身上。

福斯新聞節目「殷格拉漢觀點」（The Ingraham Angle）週二播出的川普專訪中，主持人提到他日前提出的50年房貸，引起MAGA支持者反彈。川普輕描淡寫地回應說：「這不是什麼大事…只是想讓大家每個月少付一點錢，花更長時間償還貸款，這不是什麼大事，只是幫一個小忙。」

川普接下來又把罪魁禍首指向拜登。他說：「這都是因為拜登的政策。他調高的利率，而我有個很糟糕的Fed主席，幸好他再幾個月就要下台了。這個總是慢吞吞的傢伙，你知道的，就是鮑爾，我叫他『什麼都慢』。」

在川普日前拋出「50年房貸」想法後，多位保守派議員、MAGA網紅以及經濟學家均發聲反對，認為將延後民眾取得房產時間，進一步推升房價，讓投資客得利。

向來被視為川普鐵粉的共和黨籍眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）上週末也在X平台發文反對50年房貸政策。她寫著：「這是讓人永遠還不了債、終身欠債。」保守派社群媒體名人塞諾維奇（Mike Cernovich）也罵，這根本是「一輩子房貸」。

美國房價自新冠疫情結束後居高不下，比新冠爆發前的平均價格漲幅將近6成。此外，由於川普重返白宮後祭出對等關稅，仰賴大量進口材料的房市難以推出新成屋，進一步推升房價。

目前美國平均30年期房貸利率為6.19%，已比今年1月的7.04%減少近1個百分點。

多倫多道明證券（TD Securities）分析師週一（11/10）向投資人表示，50年房貸措施至少得花一年時間才能實現，且「只有在增加房市供應下才可能發揮效果」。

分析同時指出，50年房貸會催出更多需求，但也會因此推升房價，讓民眾更難負擔買房。

