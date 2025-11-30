拋7點國防、男女服役2年 侯漢廷嗆：反對就是中共同路人

針對外界近日熱議的「2027年可能爆發戰爭」議題，國民黨台北市議員侯漢廷29日在臉書提出7項「強化國防」主張，意在反駁外界將他貼上「中共同路人」標籤的說法，但強烈論述一出，隨即掀起關注與議論。

侯漢廷指出，真正的備戰邏輯不該只是象徵式宣導，而是制度性、強制性且涵蓋全民的完整規畫。他強調，若僅發放小冊子或備戰手冊，並無實質意義，應把重心放在執行和制度的落實。他更直言，反對這類主張的人，才是在弱化國防，甚至就是中共同路人。

在他的臉書貼文中，侯漢廷首先主張，應立即啟動全台每年兩次、停班停課的大型逃生避難演習，讓民眾清楚了解如何前往避難室、該執行何種任務，以及由誰負責組織和指揮領導。

接著，他認為未來若爆發城鎮戰，解放軍可能採取登陸作戰模式，相關地區應及早進行大規模撤離訓練和軍隊實地進駐演習，而包括林口、淡水及基隆等地，都是可能遭遇高國防風險的區域，應規畫撤離與部隊駐訓的模擬演訓。

在兵役制度方面，侯漢廷提出應自明年起將役期全面延長至兩年，教召改為每年一召，且所有性別均須服役，讓國軍兵力配置朝向全民皆兵制度邁進。

他進一步提到，為避免戰時逃兵風險，明年起役的男女應全面禁止出境，藉此嚴防兵役人力流失，也需同步檢視相關法源是否完備。

針對民防制度，侯漢廷引述民防法規定，凡具有百人以上的企業、校園與大樓等場所，應依法組成防護團協助執行軍事勤務，同時每年至少模擬一次勤務流程，教導民眾和企業如何執行協防任務。

在軍費編列方面，他強調若要提升國防預算，就需提高所得稅以支應軍費，同時刪減不必要的社福支出。他也提到，政務人員薪水也可優先檢討與刪減，作為開源方向之一。

對於立院黨團此前主張嚴審軍購預算及軍備到貨優先的立場，侯漢廷強烈反駁，並認為不該質疑美方軍購履約意願，更不應被扣上中共同路人的帽子。

他在貼文末重申，若真要備戰，就該落實上述措施，否則政策流於象徵，只會弱化國防。他強調，以上主張符合總統賴清德過去對提升國防實力與備戰訓練的邏輯，「誰反對，誰才是真正弱化國防的一方，誰才是中共同路人」。

許多網友看到該篇貼文後，紛紛留言指出「真的要玩就是這樣，不然都是假的」、「二年太短，要三年起跳」、「喜歡最後一句：要避戰就是下架民進黨」、「演練要演練斷水斷電斷網路斷交通，才能稍微感受戰時環境」。

