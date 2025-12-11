拍《阿凡達》續集遭片廠反對 卡麥隆回嗆「不想再賺20億？」

電影《阿凡達：火與燼》即將上映，導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）在接受《Discussing Film》採訪時透露，當他決定將《阿凡達》續集的數量從原計劃的三部擴展到四部時，遭到了片廠的阻力。

在2009年的《阿凡達》取得票房成功後，卡麥隆組建了一個編劇團隊，開始將故事發展為三個續集。然而，他後來決定進行調整，將原定《阿凡達：水之道》的劇本拆分成了第二部和第三部。這意味著，原計劃中的第三部電影變成了現在的第四部，使整個系列的電影總數增加到五部。

卡麥隆坦言：「我確實收到了片廠相當多的阻力。」但他以電影驚人的票房成績作為反駁：「我的反駁是，『你們又有一次機會再賺20億美元，這有什麼問題嗎』？」

第一集《阿凡達》以29億美元票房保持著影史最高票房紀錄。2022年的《阿凡達：水之道》以23億美元的票房成為影史第三高票房電影。所以接下來即將上映的《阿凡達：火與燼》，面臨全球20億美元大關的巨大壓力。

卡麥隆先前曾透露，他已經為《阿凡達 4》拍攝了一些鏡頭，但後續是否會繼續完成第四部和第五部，將取決於《火與燼》的票房成功。

電影近日釋出最新片段搶先看，當中邁爾斯柯邁斯上校與納美星曼關人領袖瓦蘭暗中協議，企圖聯手一統潘朵拉星球，反派密謀令觀眾狠得牙癢癢。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導