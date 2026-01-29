拍下新疆集中營鐵證！中國公民記者關恆流亡美獲庇護 法官：遣返恐遭中共迫害

中國公民記者關恆，2020年冒著風險，拍下新疆集中營。（翻攝自X@CUyghurs）

38歲的中國公民記者關恆（Guan Heng）於2020年冒著極大風險，在未經許可的情況下，親自前往新疆哈密、烏魯木齊達坂城等地，祕密記錄被中共隱藏在荒郊野嶺的「再教育營」。他以隱蔽方式拍下多處被外界指控為拘禁設施的建築細節，累積數小時素材並剪輯成約20分鐘的紀錄片。這段影像隨後被多家國際媒體轉載，成為外界從地面視角觀察新疆拘禁體系運作的重要證據。為了將真相公諸於世，關恆選擇踏上流亡之路，經由香港、厄瓜多及巴哈馬，最終於2021年10月獨自駕船橫渡公海抵達佛羅里達州。

非法入境遭 ICE 逮捕 一度傳出將被遣送「中國友邦」烏干達

根據《ABC NEWS》報導，儘管關恆在抵達美國後隨即申請政治庇護，但命運卻充滿坎坷。去年8月，他在美國移民暨海關執法局（ICE）對其同住者的執法行動中意外被捕，並被關押在紐約州的拘留中心。在川普政府推動的大規模遣返浪潮中，國土安全部（DHS）最初甚至計畫將他遣送至與中國關係密切的東非國家烏干達。此舉引發國際人權組織與美國國會議員的高度關注，眾議院特設委員會首席議員克利胥納莫提（Raja Krishnamoorthi）更公開致函國土安全部部長諾姆（Kristi Noem），強調美國有保護異議人士的道義與法律責任。

庇護獲准率跌至一成 法官力挺：這是為何需要庇護的課本範例

本週三（28 日），美國聯邦移民法官奧斯蘭德（Charles Ouslander）正式批准了關恆的庇護申請。法官表示，關恆的證詞「極具可信度且值得採信」，並指出關恆揭露人權侵犯行為的行為，使他若被遣返中國勢必面臨嚴重的報復與迫害。律師陳闖創在結案陳詞中激昂表示，此案是「政治庇護制度為何存在的課本範例」。

這項裁決在近年美國移民政策收緊的背景下顯得格外難得。據統計，隨者川普重返白宮，2025年美國的庇護獲准率已從過去的28%暴跌至僅剩10%。儘管國土安全部仍保留30天的上訴權利，且關恆尚未立即獲釋，但這份判決已為這位在民主與自由之路上奔波的勇者，爭取到了在美合法居留的轉機。

