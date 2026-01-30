拍下新疆集中營！中國記者流亡獲美政治庇護

▲來自中國河南的公民記者關恆，2020年在新疆冒死拍下維吾爾人集中營的證據後流亡海外，近日獲得美國政治庇護。（圖／翻攝自關恆YT／guanguan）

[NOWnews今日新聞] 來自中國河南的公民記者關恆，2020年在新疆冒死拍下維吾爾人集中營的證據，並為了公布這些影像流亡海外，一度被美國移民官員以非法入境逮捕，外界擔憂他會被遣返中國。近日，美國聯邦移民法官准許關恆取得庇護身份。

綜合BBC、紐約時報報導，現年38歲的關恆，2020年獨自驅車到新疆，秘密拍下中共在新疆地區迫害維吾爾人的集中營，之後他從香港逃離中國，並一路經過厄瓜多、巴哈馬，進入美國佛羅里達。

關恆在海上時將相關影像上傳到YouTube，畫面清楚拍到規模龐大的集中營區，包括高牆、瞭望塔、鐵絲網等設施，罕見揭露中國鎮壓維吾爾人的真實規模和殘酷程度。

關恆在去年8月在紐約州，遭美國移民暨海關執法局（ICE）以非法入境逮捕並遭拘留，當時許多人都擔憂他會被遣返中國，人權團體直言，關恆被送回中國一定會被中共迫害。川普政府先改口稱打算將關恆遣返到烏干達而非中國，去年12月，川普政府又撤回遣返計劃，關恆持續被關押在移民收容所。

美國聯邦移民法庭28日審理此案，關恆表示，拍攝新疆集中營並不是為了給自己申請庇護的理由，「我同情那些被迫害的維吾爾人」。

主審法官奧斯蘭德（Charles Ouslander）表示，關恆的證詞「可信也值得採信」，美國國務院過去已將中國在新疆對維吾爾人的作為定調是「種族滅絕」，關恆在紀錄中共侵害人權行為方面扮演重要角色，批准關恆獲得政治庇護，且擔憂關恆會被中國報復的擔憂不無道理。

但國土安全部的律師稱，他們可能會提出上訴，依規定有30天可以上訴，這段期間關恆仍需被拘留。

包括美國、英國、加拿大和荷蘭在內的幾個國家指責中國對新疆維吾爾人犯下反人類罪，甚至可能犯下種族滅絕罪。聯合國人權委員會在2018年表示，有可靠報告稱，中國在該地區設立的「反極端主義中心」關押了多達一百萬人，而該地區基本上與國際媒體和觀察員隔絕。

中國否認新疆有任何侵犯人權的指控，並將這些中心描述為「再教育營」，目的是防止恐怖主義和根除伊斯蘭極端主義。但仍有不少流亡海外的維吾爾人控訴在集中營，遭到身體、精神、性方面酷刑，甚至有婦女控訴被性侵、性虐待。

