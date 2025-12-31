拍不到！ 雲林2死車禍難釐清 最近監視器仍距離1公里

雲林縣 / 徐孟蘭 許昱文 吳建宏 報導

雲林2死車禍，警方釐清事發原因的難度相當高，因為距離車禍現場最近的監視器有一公里遠，周圍沒有住家、工廠，車禍怎麼發生的，根本沒人看見或拍到，當地居民也抗議，監視器太少，路燈是傳統黃燈，根本不夠亮。法醫高大成建議，可以解剖找線索，也可以看骨折位置，大腿骨折就可能是大車撞的，小腿骨折就是轎車，最後要看骨折出血點，血跡很多很大片就會是生前被輾，因為心臟還在跳，如果血跡少，就是死後被輾。

卡車貨車開過去，道路筆直，路口又是綠燈的話，幾乎不用踩煞車，這是發生2死車禍的路段，大車多車速也不慢，民眾說：「有些車開比較快，之前還沒裝紅綠燈，還更快。」民眾VS.記者說：「我說這四周圍要裝監視器，路燈呢，路燈要白色的。」

居民抱怨，道路兩旁的路燈是傳統黃色燈光，周圍沒住家，晚上真的很昏暗，監視器又少，因為距離車禍現場最近的監視器，在1公里外的路口，中間路段要是發生車禍，根本拍不到肇事經過，附近沒住家、沒工廠，路口監視器又遠，2死車禍怎麼發生的，警方釐清難度高。

中山附醫法醫科主任高大成說：「比較重的那種車子，才有可能造成臟器外露，不然一般車不會啦，大概90%以上都是大貨車。」法醫高大成，用人體解剖的角度分析，撞到兩名死者的車，其中男死者傷勢嚴重，極可能是車體重的車譬如大貨車撞的，還有看骨折的地方，如果是大腿骨折可能是大車撞的，小腿骨折就可能是轎車撞的，主要是看車輛保險桿位置。

中山附醫法醫科主任高大成說：「一般來說輾過會噴濺血跡的，大部分都還活著。」高大成強調，死前被輾，骨折出血的地方會有大片血跡，因為心臟還在跳加壓的關係，死後被輾，骨折出血的地方，血液就會比較少，這樣就能判斷死者是何時喪命，輾過駕駛的刑責也將不同。

