拍了嗎？《動物方城市2》有候車區 《阿凡達3》現蹤耶誕城

迪士尼最新動畫電影《動物方城市2》正在台灣各地展開大規模宣傳活動，吸引眾多民眾駐足拍照。在台北市中山區的行人徒步區，迪士尼設置了逼真的公車站裝置藝術，包括會閃爍的紅綠燈號誌以及仿噴漆感的超大背景牆，成為假日人潮聚集的打卡熱點。同時，南港購物中心的影城門口也擺放了立體動物背板，而年末檔期另一部備受期待的電影《阿凡達：火與燼》則在新北耶誕城以巨型光雕投影方式進行宣傳，兩部大片掀起觀影熱潮。

《動物方城市2》在台北市中山區打造打卡裝置。（圖／TVBS）

《動物方城市2》的宣傳活動在台北市中山區行人徒步區展開，設計師打造了一個逼真的公車站裝置藝術，吸引許多路過的民眾停下腳步拍照留念。這個特別的打卡裝置不僅外觀像真實的車站，還在中間設置了會閃爍發光的紅綠燈號誌，牆面則採用仿噴漆風格的超大背板設計。從高處俯瞰，假日的中山區人潮洶湧，民眾需要側身才能通過。睽違9年的《動物方城市2》續集將再度展現兔子警官哈茱蒂與狐狸尼克的搭檔冒險，這次他們將調查潛入城市的蛇類蓋瑞，並揭開牠背後的家庭故事。值得注意的是，這是系列首次引入蛇類角色，為故事增添新的元素。

與此同時，另一部備受期待的年末大片《阿凡達：火與燼》也在新北耶誕城展開宣傳。在新北市政府大樓外牆上，投射著近2分鐘的巨型預告片光雕，每小時輪播一次，在露天環境下觀看更顯震撼。這部提前一個多月預熱的電影將繼續講述，歸化成納美人的傑克和他的家族面對全新威脅的故事，並將引入兩支新的納美族群，呈現陸、海、空的史詩級大戰場面。

