拍五星旗影片！28歲海陸中士淪共諜 外公自責：不知為何欠債

海軍陸戰隊陳姓中士涉嫌拍攝手持五星旗，外公不知為何欠債。翻攝畫面

海軍陸戰隊陳姓中士涉嫌拍攝手持五星旗、效忠中國的影片，洩漏軍事機密以換取報酬而遭到逮捕。他在南投老家的外公今（18日）受訪時數度表達痛心，直言當初是「怕他學壞」才送去當兵，但投身軍旅已近10年，完全沒有積蓄。陳男長期深陷債務危機，不僅向地下錢莊借貸，親友與同袍皆知其處處舉債。

陳姓中士今年28歲，南投人，生長於單親家庭。外公表示，陳姓中士國中畢業後，家裡擔心他在地方學壞，刻意將他送到外地讀書，並在高中畢業後便引導他投身軍旅。

廣告 廣告

陳男從2017年起於海軍陸戰隊服役，至今已接近10年。其外公痛心地指出，原本期望軍隊環境能讓他走上正軌，沒想到在得知外孫被收押禁見後，竟是涉及叛國的共諜案。他難過地自責：「不知道怎會去當共諜？」。

根據檢調調查，經濟問題疑似是促使陳姓中士背叛國家的主因。陳男的外公透露，外孫雖然當兵快10年，卻完全沒有存到錢，甚至長期深陷債務糾紛，曾向地下錢莊借貸。陳男的高職同學也證實，陳男曾開口向他借錢。

陳姓中士曾向地下錢莊借錢。讀者提供

雖然親友與同袍都知道陳男到處借錢，但對於他缺錢的具體原因卻守口如瓶。面對催債壓力，陳男家裡曾出面幫忙還債，但他始終不願透露金錢去向。檢方調查發現，陳男疑因經濟壓力遭中共情治人員吸收，以拍攝投共影片及洩漏兩棲突擊車性能、總統視導行程、漢光演習等機密文件，換取約21萬元的報酬。

令人唏噓的是，陳姓中士過去曾在臉書分享身著海軍陸戰隊軍裝的照片，並寫下「寧可正而不足，不可邪而有餘」的文字。如今他卻為了區區20餘萬元出賣國家安全，其外公表示，這孩子本來不會跟別人做壞事，對於其違背軍人操守的行徑感到難以置信。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／中天主播林宸佑遭收押 檢調追「看不見的金流」支付寶、微信錢包成斷點

獨家／中天主播林宸佑羈押理由曝！收陸資賣台搖身「中共在台協力者」

獨家／中國滲透不只金錢誘惑 外派媒體人揭露「溫水煮青蛙」手法

教官Rain來了！鷹眼鎖定男歌迷「沒跳」 小巨蛋唱一半突切歌