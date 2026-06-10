「拍出你眼中的台灣」 第六屆港覺濠臺IG圖文徵選活動開跑 總獎金24萬元

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第六屆「港覺濠臺」IG圖文徵選活動現正受理報名，鼓勵港澳朋友透過影像與文字，呈現臺灣多元而真實的生活樣貌。（圖／主辦單位 提供）

【警政時報 薛秀蓮 ／台北報導】由財團法人臺港經濟文化合作策進會(下稱策進會)主辦的2026第六屆「港覺濠台IG圖文徵選活動」，即日起至10月31日開放徵件。以「拍出你眼中的台灣」為主題，邀請港澳朋友透過Instagram的照片與文字，分享在台生活與來台旅遊的真實片刻。活動將選出26件優秀作品，總獎金新台幣24萬元，首獎高達6萬元，期待吸引更多港澳朋友用自己的視角，記錄屬於台灣的故事。

以港澳視角，收藏屬於臺灣的日常風景

策進會秘書長盧長水表示，「港覺濠臺IG圖文徵選活動」自2021年起已走過五屆，活動不僅呈現港澳朋友眼中的台灣，讓不同生活經驗與文化視角彼此交會，更延伸台港澳之間的理解與情感連結，投稿件數逐年創新高，已然成為台港澳交流的重要平台，深受好評。今年持續邀請港澳朋友以圖文記錄與台灣相遇的時刻，從街角風景、旅途印象到生活日常，寫下一則則真誠而動人的故事。

用一則貼文 分享你眼中的臺灣

本屆活動開放在台居留、短期停留，或來台旅遊的港澳朋友免費參加，鼓勵大家透過IG圖文分享眼中的台灣。無論是街角隨手拍下的日常風景，或是手機裡一直捨不得刪除的台灣回憶，只要是2025年起在台灣拍攝的照片，都可投稿參加。主辦單位也鼓勵多元創作與不同視角表達，投稿次數不限，期待讓更多港澳朋友用自己的影像與文字，留下屬於台灣的真實印象。

年底揭曉26件作品 讓港澳視角走進更多人目光

本屆活動將於12月8日公布得獎名單並舉行頒獎典禮，得獎作品也將於12月8日至15日在西門紅樓展出，讓這些來自港澳朋友的影像與文字，不只停留在社群平台，也走進實體空間，讓更多人透過港澳朋友的視角，看見台灣美麗真實而多元的樣貌。

第六屆港覺濠臺IG圖文徵選活動資訊

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