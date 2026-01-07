拍出川普政治主張？《傑克萊恩》預言：神撞美國出兵委內瑞拉劇情！

美將委內瑞拉視為威脅近日出兵，竟被6年前影集《湯姆克蘭西之傑克萊恩》料中 劇中神準分析委國的人道危機與經濟崩盤 製作人回應「不是預言，是現實追上劇本」

【文／李子凡】諷刺卡通影集《辛普森家庭》曾神準預測昔日地產大亨川普成為美國總統、芬蘭經濟學家霍姆斯壯當選諾貝爾獎經濟得主、甚至迪士尼與福斯合併，被不少粉絲封為預言神作。現在，螢幕上又多了一部「預言家」等級的作品——美國總統川普（Donald Trump）本月3日下令對委內瑞拉發動軍事奇襲，並逮捕了該國總統馬杜洛與其夫人，將兩人押解到美國本土受審，震撼國際社會。事後，一段出自 Prime Video 政治動作影集《湯姆克蘭西之傑克萊恩》(Tom Clancy’s Jack Ryan)第二季的片段在網路上瘋傳。該季於 2019 年播出，片中約翰卡拉辛斯基（John Krasinski）飾演的 CIA 分析員傑克萊恩，分析委內瑞拉應被美方視為「國際舞台上的重大威脅」，更甚俄羅斯、中國與北韓等傳統對象，還描繪出委國經濟崩盤現況，與川普政府的主張不謀而合。

過去曾有多位男星都扮演過改編自暢銷諜報小說的傑克萊恩，約翰卡拉辛斯基是扮演最久的。（Prime Video提供）

《湯姆克蘭西之傑克萊恩》劇中，傑克萊恩分析道：「事實是，委內瑞拉可以說擁有全球最龐大的石油與礦產資源。」他指出，該國不只有全球最大的石油儲量（3300億桶），黃金儲量甚至超過整個非洲所有金礦總和，「那麼，為什麼這個國家卻正陷入現代史上最嚴重的人道危機之一？」

萊恩將矛頭指向劇中的虛構總統，指其「讓國家經濟規模腰斬」，並「讓貧窮率暴增近 400%」。他也指出，與葉門、伊拉克等同樣經歷經濟崩潰的國家不同，委內瑞拉「距離美國僅約 30 分鐘的次世代核飛彈射程」，威脅性遠超過其他國家。這段6年前的片段近日被大量網友轉傳，並盛讚其精準解釋了當前委內瑞拉的局勢。

右一 為Amazon Prime's 影集《湯姆克蘭西之傑克萊恩》共同創作人兼前兩季節目統籌卡爾頓庫斯（Carlton Cuse）Getty Images

對於這些驚人的相似之處，該影集共同創作人兼前兩季節目統籌卡爾頓庫斯（Carlton Cuse）向《Deadline》表示：「作為說故事的人，最讓你驚訝的，往往是現實世界追上虛構情節的頻率。」

他強調，第二季的目標並非預言未來，而是追求合理性：「當你把故事建立在真實的地緣政治動態上，現實往往會以某種方式與之呼應。」

《湯姆克蘭西之傑克萊恩》 (Getty Images for Prime Video)

庫斯也談到，該劇選擇以委內瑞拉作為第二季主題，其實早在7年多前便已構思完成。

不過，影集中描繪的情節，是揭露貪腐總統後，由反對派贏得選舉；而現實中，馬杜洛被指透過舞弊取得大位，直到川普下令美國特種部隊發動軍事行動。目前馬杜洛與妻子遭美國檢方起訴，關押在美國紐約布魯克林的拘留中心，並已首度出庭。

《湯姆克蘭西之傑克萊恩》 (Getty Images)

庫斯說：「每一次美國在海外動用武力，都是值得深刻反思的時刻。後果往往由最沒有能力左右局勢的人承擔。我只能希望，事情最終能朝向穩定與和平，為當地人民帶來更好的未來。」

從《辛普森家庭》或《湯姆克蘭西之傑克萊恩》的神準預言，也讓人不得不佩服好萊塢編劇對時事犀利的觀察、對時事趨勢脈動的掌握，難怪總能早一步預見未來。

Amazon Prime's 影集《湯姆克蘭西之傑克萊恩》共同創作人兼前兩季節目統籌卡爾頓庫斯（Carlton Cuse）Getty Images

