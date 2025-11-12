拍到瘀青流血！葛倫鮑威爾挑戰史蒂芬金神作 被全球追殺實況轉播賺救命錢

葛倫鮑威爾為籌女兒救命錢參加《逃亡遊戲》直播。UIP提供

改編自恐怖大師史蒂芬金的同名小說《逃亡遊戲》（The Running Man）。導演艾德格萊特指出，男主角葛倫鮑威爾（Glenn Powell）擁有一種讓觀眾容易產生共鳴的「普通人特質」，這種特質在《龍捲風暴》和《捍衛戰士：獨行俠》中展現得淋漓盡致，這使他成為飾演主人翁「班理查斯」的不二人選。

《逃亡遊戲》故事設定在不久的未來社會，一檔名為《逃亡遊戲》的節目成為收視率最高的電視節目，這是一場致命的競賽，參賽者必須在職業殺手的追殺下存活30天。參賽者的一舉一動透過實況轉播提供給嗜血的觀眾收看，每多撐一天，獎金也會變得更高。

導演艾德格萊特表示：「班並不是什麼訓練有素的戰士或是殺手，他只是個硬漢，但並不是超級英雄。能夠拍一部以普通人為主角的動作片真的很棒，看著他從街頭走進電視台參加遊戲節目的選拔，卻再也不能回家。」

葛倫鮑威爾親身上陣留下割傷瘀青

葛倫鮑威爾所飾演的工人階級「班理查斯」為了拯救身患重病的女兒，在走投無路之下，決定孤注一擲參加這個致命的電視節目。葛倫鮑威爾表示，這個「普通人面對不可能挑戰」的故事正是最能打動他、也最能引起觀眾共鳴的題材。

葛倫鮑威爾解釋：「班代表了這世上的弱者。他和家人住在貧民區，2歲的女兒凱西病得很重，但是他卻買不起她需要的藥，於是只能參加這些電視遊戲節目。」

在既魅力十足又冷血無情的節目製作人丹奇利安（喬許布洛林 飾）的說服下，班理查斯在簽下合約時，就清楚知道自己可能再也回不來了。葛倫鮑威爾透露：「全世界都在追殺他，他也真的被打得很慘，我在拍攝期間留下不少割傷和瘀青。」

《逃亡遊戲》中冷血無情的節目製作人喬許布洛林說服葛倫鮑威爾簽下死亡合約。UIP提供

葛倫鮑威爾遭全球追殺被打得很慘

隨著節目刻意扭曲班的名聲和形象，大眾的輿論逐漸成為一場充滿嗜血狂熱的追殺行動。葛倫鮑威爾指出：「他每多活一天，他的家人就能得到更多獎金。但是班很快就發現這整場遊戲從一開始就受到操控。電視台精心製作的節目內容只是為了煽動大眾的仇恨。」

班的反抗精神、直覺反應與堅韌意志，讓他意外成為觀眾心目中的黑馬，甚至威脅了整個體制。葛倫鮑威爾認為班理查斯代表了觀眾：「他是一個對抗龐大勢力的普通人，但是當他被毆打的時候真的會流血。」他強調，自己與艾德格都相信，在鏡頭前面實際拍攝的戲份是最好的。《逃亡遊戲》於11月12日（星期三）全台上映。



