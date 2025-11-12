拍到瘀青流血！葛倫鮑威爾挑戰史蒂芬金神作 被全球追殺實況轉播賺救命錢
改編自恐怖大師史蒂芬金的同名小說《逃亡遊戲》（The Running Man）。導演艾德格萊特指出，男主角葛倫鮑威爾（Glenn Powell）擁有一種讓觀眾容易產生共鳴的「普通人特質」，這種特質在《龍捲風暴》和《捍衛戰士：獨行俠》中展現得淋漓盡致，這使他成為飾演主人翁「班理查斯」的不二人選。
《逃亡遊戲》故事設定在不久的未來社會，一檔名為《逃亡遊戲》的節目成為收視率最高的電視節目，這是一場致命的競賽，參賽者必須在職業殺手的追殺下存活30天。參賽者的一舉一動透過實況轉播提供給嗜血的觀眾收看，每多撐一天，獎金也會變得更高。
導演艾德格萊特表示：「班並不是什麼訓練有素的戰士或是殺手，他只是個硬漢，但並不是超級英雄。能夠拍一部以普通人為主角的動作片真的很棒，看著他從街頭走進電視台參加遊戲節目的選拔，卻再也不能回家。」
葛倫鮑威爾親身上陣留下割傷瘀青
葛倫鮑威爾所飾演的工人階級「班理查斯」為了拯救身患重病的女兒，在走投無路之下，決定孤注一擲參加這個致命的電視節目。葛倫鮑威爾表示，這個「普通人面對不可能挑戰」的故事正是最能打動他、也最能引起觀眾共鳴的題材。
葛倫鮑威爾解釋：「班代表了這世上的弱者。他和家人住在貧民區，2歲的女兒凱西病得很重，但是他卻買不起她需要的藥，於是只能參加這些電視遊戲節目。」
在既魅力十足又冷血無情的節目製作人丹奇利安（喬許布洛林 飾）的說服下，班理查斯在簽下合約時，就清楚知道自己可能再也回不來了。葛倫鮑威爾透露：「全世界都在追殺他，他也真的被打得很慘，我在拍攝期間留下不少割傷和瘀青。」
葛倫鮑威爾遭全球追殺被打得很慘
隨著節目刻意扭曲班的名聲和形象，大眾的輿論逐漸成為一場充滿嗜血狂熱的追殺行動。葛倫鮑威爾指出：「他每多活一天，他的家人就能得到更多獎金。但是班很快就發現這整場遊戲從一開始就受到操控。電視台精心製作的節目內容只是為了煽動大眾的仇恨。」
班的反抗精神、直覺反應與堅韌意志，讓他意外成為觀眾心目中的黑馬，甚至威脅了整個體制。葛倫鮑威爾認為班理查斯代表了觀眾：「他是一個對抗龐大勢力的普通人，但是當他被毆打的時候真的會流血。」他強調，自己與艾德格都相信，在鏡頭前面實際拍攝的戲份是最好的。《逃亡遊戲》於11月12日（星期三）全台上映。
派拉蒙影業將於11月12日（星期三）推出由艾德格萊特執導的最新動作鉅獻《逃亡遊戲》，本片男主角葛倫鮑威爾擁有一種讓觀眾容易產生共鳴的「普通人特質」，這種特質在《龍捲風暴》和《捍衛戰士：獨行俠》中展現得淋漓盡致，也因此成為這個角色的不二人選。「班並不是什麼訓練有素的戰士或是殺手。」導演艾德格萊特說：「他只是個硬漢，但並不是超級英雄。能夠拍一部以普通人為主角的動作片真的很棒，看著他從街頭走進電視台參加遊戲節目的選拔，卻再也不能回家。」 編劇麥可巴考爾表示，葛倫鮑威爾是出於本能地了解導演艾德格萊特對這個角色有什麼要求。「這是一個在體能和情感上都極具挑戰性的角色。」這位編劇說：「他在好幾個月的拍攝期間也一直保持著令人不可思議的專注力和強度。葛倫擁有與生俱來的天賦，他的演技非常自然、毫不做作，從來都不會感覺是在刻意演戲。我們真的是找對人了。」 葛倫鮑威爾也受到這個「普通人面對不可能挑戰」的故事深深吸引，他表示這正是最能打動他、也最能引起觀眾共鳴的題材。「班理查斯代表了這世上的弱者。」他說：「他和家人住在貧民區，兩歲的女兒凱西病得很重，但是他卻買不起她需要的藥，於是他在走投無路之下只能孤注一擲，參加這些電視遊戲節目。當他展現出充滿憤怒、魅力和難以預測的一面的時候，就被挑中參加其中最致命的電視節目，而且他在簽下合約的時候，其實就很清楚自己可能再也回不來了。」 隨著節目刻意扭曲班的名聲和形象，大眾的輿論逐漸成為一場充滿嗜血狂熱的追殺行動。「他每多活一天，他的家人就能得到更多獎金。」葛倫鮑威爾說：「但是班很快就發現這整場遊戲從一開始就受到操控。電視台精心製作的節目內容只是為了煽動大眾的仇恨。於是整個世界都成為一個巨大的死亡陷阱，這使得這個故事既精彩刺激又極具電影張力。」 葛倫鮑威爾認為班理查斯代表了觀眾。他說：「他是一個對抗龐大勢力的普通人，但是當他被毆打的時候真的會流血。這部電影充滿了精彩刺激的動作戲份，從頭到尾毫無冷場。全世界都在追殺他，他也真的被打得很慘，我在拍攝期間留下不少割傷和瘀青，但是我和艾德格都相信，什麼都比不上在鏡頭前面實際拍攝的戲份。」 導演艾德格萊特指出，葛倫鮑威爾幾乎出現在整部電影的每一個戲份中。他說：「這是一項巨大的責任，尤其是在一部充滿一連串高難度特技動作戲份的電影。當你看到班經歷的一切，你的內心會直接受到衝擊，因為你同時也在看著這位演員親身經歷那一切。」 導演艾德格萊特一直都是葛倫鮑威爾非常崇拜也非常希望跟他合作的導演。「他是我在這世上最喜歡的人之一。」葛倫鮑威爾說：「艾德格對於電影和電影無限可能性的熱愛真的很有感染力，我對於他拍攝電影的方式非常著迷，他能夠為觀眾打造出充滿動感和刺激感的觀影體驗。」 上映日期：2025-11-12
