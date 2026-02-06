拍台劇動作戲挑戰多 鄭伊健：好導演是安全關鍵

（中央社記者洪素津台北6日電）港星鄭伊健拍攝台劇「百萬人推理」有多場動作戲，提起拍攝的保護措施，鄭伊健表示以前在訓練班的時候都有被訓練，一旦自己有了經驗之後就會更懂保護自己，也說導演很重要，要關注每個演員狀況。

馮凱執導的戲劇「豆腐媽媽」在拍攝期間發生重大工安意外，武行替身演員蘇德揚拍攝墜樓戲發生意外，落地後彈出海綿墊造成受傷。而鄭伊健、婁峻碩、蔡凡熙等人主演的戲劇「百萬人推理」片中有不少動作戲，今天此劇監製吳孟謙、製作人張雅婷、編導蘇文聖（蘇三毛），以及鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、李李仁、陳姸霏、蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒等主要演員共同出席上線記者會，鄭伊健表示，自己在拍攝動作戲的時候也會相當注意自己的安全。

鄭伊健演過多部古惑仔電影，這次在台劇「百萬人推理」飾演警探也有不少打戲，他表示以前在訓練班的時候都有受過訓練，「在武打的時候，如果你有經驗，你會多弄一些東西（保護措施）保護自己，以前吊鋼絲很危險，但是拍出來的效果就是好看，我覺得導演很重要，他要關注每一個演員的狀況」。

婁峻碩也分享在劇中的危險場面，他表示自己不會害怕拍動作戲，但是會更加注意，也表示拍攝此劇的時候劇組做的保護措施很完善，「我們在劇中的推車有滿滿鋼絲繩子拉住，也會有替身幫忙，所以很專業、很安心，我就算當爸還是有動作戲的作品，還是會安全地把表演工作完成」。

另外，鄭伊健這次在劇中的演出由Darren（邱凱偉）配音，導演蘇文聖表示鄭伊健很認真講出所有台詞，但還是決定要用配音，李李仁也分享和鄭伊健的對戲，笑虧，「我都要知道他的台詞，要記他所有台詞，我拍戲很少需要這樣的」。

李李仁透露兒子是鄭伊健的粉絲，「我剛剛在後台要鄭伊健的簽名，我可能就當成過年禮物，這樣紅包也省了」，隨後大讚鄭伊健的戲劇表演影響了好幾代人，連兒子也是他的粉絲。（編輯：李亨山）1150206